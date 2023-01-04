最近出現了幾個熱門名詞：避戰與備戰，可見台海情勢實在不妙。到底是避戰還是備戰，AIT台北辦事處長孫曉雅一錘定音：「避免戰爭是所有政策制定者、利害相關者與外交官的共同責任。」

領了旨，蔡總統接著喊出「備戰才能避戰、能戰才能止戰」口號，把「抗中保台」教條改成了「和平保台」，這個Tone跳得未免太快。

避戰的前提是「知難而退」

我們必須先搞清楚，到底國軍能不能戰？如果能戰，備戰才有意義，如果不能戰，那麼就要避戰。我們這才發現，講了多年的「恃吾有以待之」就是句不可「恃」的謊言與「叉話」，原來，「吾」啥都沒有。

《吳子兵法‧料敵》：「見可而進，知難而退」，意思是如果敵眾我寡、且地形不利，不可與之戰，當急退以避之，則可保全軍隊，這是知難而退的意思。

春秋‧左丘明《左傳‧宣公12年》：「見可而行，知難而退，軍之善政也」，《左傳‧僖公28年》：「允當則歸」，又曰：「知難而退」。此外，《唐太宗李靖問對》：「不戰在我」，意思是若敵眾我寡、敵強我弱、兵勢不利，彼或遠來，糧餉不絕，皆不可與戰，宜堅壁持久以敝之。

可知，避戰的先決條件是「知難而退」；而國軍正是犯了「不知難而進」的毛病，高調唱出重層嚇阻與防衛固守的交響樂，政客嘴巴從不吝惜吠出挑釁的言語、也從不與時俱進檢討敵我軍力早已失衡的現實，作出「知難而退」（避戰）的國防政策。這是民主政治的悲哀，政客和軍人都要獲得政權、贏得選舉、保住官位、討好百姓，說出騙死人不償命的謊言。

為什麼「吾」啥都沒有呢？原因很簡單，國軍空有一身武力，但根本就嚇唬不到（嚇阻）解放軍、更不敢對解放軍動武，只能乖乖的等候解放軍動手。結果大家都知道，一旦解放軍動手就是「終戰」，我們連還手的餘地都沒有。

遠程武器就能解除國軍武裝

解放軍對於遠程武器（導彈、火箭炮、巡弋飛彈、極音速飛彈、精確制導炸彈等）的發展不遺餘力，面對這些武器，連美軍都很忌憚。

去年8月份解放軍開始圍島封控演習之後，美軍雷根號航母打擊群立即撤離到本島1000公里之外，意思就是避開解放軍的導彈，國軍在導彈火力覆蓋之下，更顯無力。到了這個危急時刻，國軍還宣稱「恃吾有以待之」，豈不是自欺欺人？

一般認為，解放軍所擁有的東風系列導彈至少2000枚以上，甚至於美軍估計可能高達5000枚以上。無論是真是假，解放軍火箭軍在對台動武方面必然發揮極大的功能。

問題來了，解放軍火箭軍將會發射多少枚東風彈道導彈？答案也很簡單，解放軍必先確立攻擊目標，有了目標，就可決定發射東風彈道導彈的數量。

東風系列彈道導彈的特徵是射程遠、威力大、精度高，但是價格也很貴，並不是所有的目標都適合使用東風系列導彈，若以極音速導彈攻擊單機或單艦等小目標，就太划不來了。一旦出動東風系列導彈，必然是附加價值高的目標。

在許多情形之下，動用較廉價的火箭彈系統就能夠解決問題。現在解放軍的火箭彈系統型號種類繁多，原本火箭軍導彈能夠打擊500公里以上的目標，但是在100到500公里之間卻產生了真空區，陸軍必須自己解決這個問題。

這就出現了火箭彈系統，而且隨著火箭彈射程越來越遠，已經達到了驚人的500公里，而且還具備慣性與衛星備導引能力，大大的提高準確度，火箭彈與導彈的區別越來越模糊，用以打擊固定目標再適合不過。

解放軍首款遠端制導火箭彈系統是在2004年研發的「衛士-2」，為何是在2004年？因為當年中國已經發射第一期4顆導航衛星，但只能用於中國大陸周邊，之後開始部署第二與第三期44顆導航衛星，完成全球定位導航建設，為解放軍遠端火箭炮打下了基礎。

解放軍遠端火箭彈系統發展出一系列產品，例如PHL-191、「火龍-280A」等，它們部署在大陸東南沿海，火力覆蓋全台。不難看出，這種武器就是針對我西部的固定目標例如機場而設計，幾乎可以取代東風-11彈道導彈。

除了導彈和火箭彈，可以打擊本島的武器還有攜帶巡弋飛彈和精確制導炸彈的轟-6、以及各式戰鬥機的對地攻擊武器。

值得一提的是高空氣球。高空氣球可充當超低軌道衛星，其軍事用途包括：通信中繼、情報搜集與偵察監視（ISR）、阻滯我軍防空、導引解放軍打擊、裝載炸彈攻擊等。氣球平台居高臨下，具有對地觀測的優勢。

打擊目標管理

一旦解放軍發起打擊，最可能在第一波遭受攻擊的目標如下：指揮中心、加固機堡、港口與碼頭設施、飛彈陣地。

第一，軍事指揮管制中心。目前國軍完全沒有建立扁平化矩陣式指揮架構，摧毀一個指揮所對於國軍戰鬥力的影響是毀滅性的。更致命的是，國軍指揮中心都是固定的，無法遂行「機動化」指揮，只要摧毀指揮中心，所屬部隊基本就喪失戰鬥力了，而且指揮層級越高、影響也越大。

由於國軍指揮中心是固定的，為了提高生存力，目前國軍採取的方式是加固。但是掛載鑽地彈的東風導彈，將可摧毀加固的指揮中心；即使沒有掛載鑽地彈，以東風-16導彈超過1噸的彈頭重量、以及500公斤高爆彈，可炸出一個籃球場的大坑。

第二，戰機加固機堡。我空軍一共建設了40多個加固機堡，是解放軍重點打擊物件。以2枚導彈攻擊1個加固機堡，只需百餘枚導彈。解放軍打擊我空軍一直有兩種說法：其一，在地面就消滅我戰機；其二，保留機場設施、但摧毀我戰機。

持第二種看法的人認為，未來武統戰爭時，解放軍空軍還是要使用機場設施，毀了機場設施（例如跑道），自己的飛機反而無法起降。無論如何，若我空軍戰機還能夠起飛，那就空中見了。

第三，港口與碼頭設施。有點類似機場，解放軍將可能摧毀軍港，保留民用港口，因為解放軍海軍自己也要用，就像諾曼地登陸之後一樣，必然搶下瑟堡作為後續部隊登陸之用。

但是，以導彈打擊軍艦比打擊戰機的難度要大，因為軍用艦艇採用隔艙水密設計，這就要求必須做到精確打擊。目前火箭軍東風-15/16/26導彈在衛星系統的支援下，能夠精準打擊航母等移動目標，打擊泊港艦艇更容易。還是以2枚導彈攻擊1艘軍艦，100多枚導彈即可解決海軍作戰艦艇。

第四，飛彈陣地。國軍從美國引進了少量愛國者-3飛彈，對於解放軍的東風15/16和戰機具有相當高的攔截率。對於愛國者-3飛彈，解放軍可能祭出極音速飛彈例如東風-17或東風-100，先行拔除「刺蝟」。

其它還有天弓和雄風飛彈營，不幸的是，這些部隊都是固定陣地，不難被拿下，即使採取分散部署，在偵察衛星和高空氣球的監視之下，以無人機和戰鬥轟炸機也能夠有效毀傷。

至於空軍防空飛彈陣地和雷達站也是固定目標，而且缺乏有效的防護能力，如果解放軍以遠端火箭炮和反輻射飛彈攻擊，比東風導彈的成效比更高。對於裝甲部隊也是如此，以無人機攜帶反坦克飛彈攻擊、或以火箭彈打擊集中在基地的裝甲車輛，作戰效率也很高。

避戰而後談判

總的來講，在解放軍遠端武器同步打擊之下，將可能解除國軍武裝，大概只剩下準備打城鄉戰的部隊。

試想一下，在這波打擊之下，假設海空軍以及裝甲部隊陣亡了數百人，對於台灣人的心理影響是多麼的大！光是醫院接納傷者以及遺體處理的能力就大有問題。這就是國軍「知難而退」的估算，要有這種心理準備，才能面對真正的避戰。

軍隊是無法面對避戰的，因為根本就避免不了，只能硬幹或投降。在不開第一槍、不放第一炮的前提之下，豈不是讓國軍坐著挨打？就算國軍開第一槍，能繞得開解放軍的報復？

在戰死與投降之間，是外交談判的空間，也就是政客擅長的地方。民進黨政府再怎麼討厭中共政權，都必須和他們談，再怎麼憎惡九二共識，也必須放在嘴巴裡，畢竟九二共識是和大陸談判的唯一橋樑。政客拒絕談判，難道真要軍人選擇戰死或投降？

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※