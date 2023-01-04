為因應新冠疫情所推出的防疫雙險保單，賠付情況依舊嚴峻，根據金管會3日公布的最新統計，2022年產險業雙險理賠總額高達2,116億元，其中防疫險賠1,693億元，是保費的37倍。受此影響，多家保險公司領導階層大搬風，一年內辦理增資次數甚至高達三次之多，甚至還要賣樓求資或繳出經營主導權，堪稱人財兩失，雅虎新聞平台的2022年度台灣財經大事排行榜，防疫保單之亂名列第一，此台灣保險業歷年來最大噩夢，受關注度還超過台積電赴美設廠與央行調升利率。

經過此一事件的洗禮，相信業者對保單的設計與銷售，應會更為謹慎，但如果把觀察的層次拉高來看，這次防疫險失控產生問題背後的原因，反映了整個產險業在台灣發展的困境，值得一併予以檢討改進。

先從保險公司談起。首先要提醒的是，任何保險商品的設計，均應回歸到分散風險的大原則，尤其要避免出現對賭式的條款。坦言之，不少防疫保單的設計，出現「確診就理賠」的條款內容，尤其疫情發生之初，頗想藉此話題事件擴大業績，致疫情翻轉時亂象頻傳、受災慘重。經此教訓，不論保險公司設計或金管會審核時，都要擺脫「衝業績」的思維，回歸到保險的本質設計商品。

保險業者對客戶的不良觀感，更不能冷漠以對。就保戶本身而言，他們只重視自己權益是否受損，不會去管保單內容調整是否屬正常現象。在防疫險期滿轉換契約內容時，保險業者提出的解釋，如讓保戶認為業者只重視自己的利益，並不關心他們的投保權益，一來仍會透過民意代表或行政機關施壓，來主張自己的權益，二來若因此產生了負面印象，對保險公司所提供的其他商品也會敬而遠之，長遠來看只會得不償失。

我們認同防疫保單是相當特殊的產品，並帶有著部分公益性質的色彩，原意即希望當民眾染疫時，能有一筆解燃眉之急的救助金。但從陸續發生的理賠爭議來看，不少保戶全家投保每人還購買多張保單，顯然看準病毒擴散快、致死率低、後遺症也在可控範圍等特點，想利用此機會大賺理賠金也果然如願以償。如要杜絕此種現象，保險業內需建立共識，加速建立保戶資訊查核系統，降低重複投保的情況出現，干擾了市場的合理運作。

其次，防疫保單讓保險業者損失慘重，行政部門亦有責任。面對疫情肆虐，各部會都想提出有效的因應辦法，固無可厚非，但以保單本質來看，業者需要承擔最後的理賠風險，這之間，政府並無提供任何的補貼，部分業者內部精算或擔心疫情難以掌控，銷售態度謹慎，應尊重其專業做出的決定，而非抱著「防疫大家一起來」的心態，鼓勵各家業者都要提供相關商品。官員不能把自己的政策成績，看得比保險業的經營業績來的更為重要。

我們也要呼籲政府，對產險業發展須更加的關心與用心。平心而論，在台灣的各個金融次行業裡，產險業的規模相對不高，經營正常時，全體產險公司的年獲利所得總額，往往也比不上公股八行庫中規模最小的一家，與家大業大的人身保險（壽險）業者相比，更是天差地遠。

也因此，社會上仍有許多面向缺少保險機制的有效維護。例如，台灣常見天然災害發生，而颱風、地震等產險與其衍生的商品，並沒有蓬勃發展。台灣社會持續的轉型，產險業者開發出有創意的商品，例如寵物險等，因市場過小或觀念尚未普及，最後決定停賣或大幅提高價格。前一段時間的汐止走山，讓台北與基隆交通進入長達一星期的黑暗期，同樣沒有看到產險業的參與，若能引進公共安全維護險的概念，透過投保方式，由保險公司加入協助坡道路段安全的監控執行，亦可減少不幸事件發生的機率。

說來諷刺，產險業顧名思義，應花心力在財產風險的維護與控制上，如今卻因嚴格意義上屬於人身保險的商品，而到了幾乎傾家蕩產的地步。如何透過政策鼓勵甚至強制規定，讓業者發展出更多樣的產險商品，滿足不同領域風險分散的需求，已是產險政策的當務之急。