蔡政府還剩最後兩年的任期，雖然還不到準備交接下屆執政團隊的「跛鴨」時期，但原本的打算也應該是以守成、替未完成的政策收尾為主，卻沒想到接連迫於國內外的壓力，必須拍板延長兵役和還稅於民。而明明都已經拍板定案，但言語和行動之中又透露出來的矛盾和不情願，卻又讓民眾看得一頭霧水。讓人不禁想問：蔡政府到底想做，還是不想做？願不願意為這些政策，承擔相對應的責任？

在蔡英文上個月30日親自宣布將役男役期恢復為1年，調整訓練內容並提高義務役薪資後，儘管美方和蔡英文都表示美國對台無施壓，但英國《金融時報》隨後就報導了美國的軍事代表團在上個月蔡英文宣布延長兵役前，曾經低調訪台評估台灣軍力，探討擴大與美合作提升戰力、強化防禦、嚇阻解放軍犯台等事宜。也就是在這次訪問之後，蔡政府才不得不盡快宣布兵役改革，對海內外宣示台灣自我防備的決心。

不過雖然多數民眾在理智上都能理解台灣必須恢復1年役期的原因，但對不少將受影響的役男和役男家長來說，在情感上還是很難不對決定和宣布要延長役期的蔡政府感到不滿。執政黨對此也不是一無所知，所以才傳出立法院的民進黨團主張要將原本蔡政府拍板通過即可實施的此案，從送交立院「查照」改為「審查」，變相拉在野黨的立委通通一起揹這個役期延長的鍋。

至於宛如髮夾彎一日多變的還稅於民一案，更是顯現了蔡政府內部與執政黨之間的矛盾。畢竟蔡英文原本在元旦談話中的意思，是不打算普發現金，但綠營的地方民代甚至英系立委都跳出來支持普發現金，讓蔡政府在民意壓力沸騰之下，不得不宣布將現金普發於民。

從民進黨團立院總召柯建銘隨後趕緊跳出來澄清，因為程序關係農曆春節前「確定還領不到這筆現金」就可以知道，從九合一大選大敗以後，民意對蔡政府或是執政黨帶來的壓力愈來愈大；而政府態度的扭捏和反覆，展現的正是明明不想做，卻又不能不做的矛盾心態。如果蔡政府繼續抱持這樣的態度執政，民眾未來恐怕還有更多髮夾彎政策可以看。

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