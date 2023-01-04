英國《金融時報》日前以「台灣指望透過徵兵制度改革以嚇阻中國入侵」為題，指出「一個低調的美國軍事代表團於上個月抵達台灣，評估台灣陸海空軍的武力，同時探討該國三軍部隊可以從與華盛頓更密切的合作中獲得什麼？」這篇報導係由該報駐台資深記者席佳琳撰稿，同時也指出「這次該團訪問的目的，與台北上周高調宣布延長徵兵役期的目的相同」。

席佳琳長期在台工作，且與民進黨政府關係密切；2006年即專訪過陳水扁總統，去年9月還撰文稱讚蔡總統是「台灣最安全的選項」。相信這則報導消息可靠，只是在國內媒體未見透露前，這位外籍記者即能掌握「內部消息」且首先公布，顯示這是蔡政府高層官員刻意透露，要不然就是美國官方釋放給席的「獨家消息」。

既然這個美國軍事代表團是「低調訪台」，就是不希望外界知道；如今大方公開，其中原因實在是耐人尋味。不過報導中述及「訪團是與蔡政府宣布延長徵兵役期的目的相同」，雖未明確指出役期延長是受到美國的壓力，但箇中意味實不言可喻，也著實的對蔡總統於記者會中強調，「我可以明確地說，役期延長沒有受到美國壓力」打了一記耳光。

也許蔡總統於事後對於她直接了當且快速地回應有些後悔，若當時她回答：「面對中共的武力威脅，我們的兵力顯然不足；延長役期已經是箭在弦上，既是大多數國人的共識，也是美國政府所關切的事。」這樣的答覆不僅可以避開了說謊，又可展現她身為國家領導人的智慧。

自從決定延長役期後，許多人都在問「是誰造成役期必須延長？過去為什麼沒有這樣的問題？我們真的要和大陸開戰了嗎？」為了役期延長，有些94年次的役男已開始思考「增重或減重」的「避戰」策略，這對蔡政府不斷呼籲的「避戰就要備戰」乃是一大諷刺。

根據《TVBS新聞網》網路民調，78%受訪者認為「美方有施壓台灣延長兵役」；其次是未來如果兩岸發生戰爭，有57%的網友表示「不願意為保衛台灣而上戰場」，其中更有45%表示「非常不願意」。此一調查結果，也正呼應了前國安局長、國安會秘書長丁渝洲所強調，國軍需要的是加強「精神戰力」，否則買了再多的武器都是枉然。

俄烏戰爭迄今已經打了10個多月，這個戰爭給了台灣人民諸多啟示。首先就是「戰爭只有輸家，沒有贏家」，台灣絕對不能步入烏克蘭的後塵。其次便是台灣不能當美國的棋子，替美國在亞洲地區打一場「拖垮中國大陸」的代理人戰爭。的確，兩岸一旦開火，就算有美軍馳援，成為主戰場的台灣屆時已成廢墟，也讓美國達成其永遠稱霸世界的野心。（作者為大學英文講師）

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