立法院院會去年底通過民法修正草案，將「成年」年齡定義自20歲下修為18歲。即未來青少年年滿18歲即可自主結婚與離婚，不需家長同意。並驕傲宣稱，將成年年齡下修到18歲，便可與全球170個國家接軌云云。

這個慣於井蛙觀天的蔡政府，動輒要與「世界接軌」，但是從未掂量自己究竟有幾斤幾兩，是否有充分的思想準備、足夠的社會共識、完備的相關配套措施，能與世界接軌？

譬如說：

廢核——明明自己電力不足，還要與世界接軌；

廢死刑——明明殺人犯越來越凶殘，還要與世界接軌；

多元成家——明明出生率全球倒數第一，還要與世界接軌；

18歲就有婚姻自主權——明明媽寶們充斥、18歲思想行為遠遠不夠獨立成熟，卻要提前與世界接軌。

民眾要真以為這個政府思想先進、動作超前，當國力、GDP都還屬於開發中國家之際，卻處處要那些百年來俾倪其他落後種族、自以爲高人一等、好日子過的有點膩歪的歐美國家接軌，實在是不自量力！

其他廢核、廢死、同婚之類，我就不想再贅述，因為這些主張，都屬於一個心理變態黨的多年黨綱，不執行到底就有亡黨危機；但是18歲就有婚姻自主權這種非黨綱，純粹是嘩眾取寵、討好剛有投票權的18歲族群，那就實在是心態可議、居心叵測。

試想，在歐美國家，極大多數比例的家庭，從小就要培養兒童的自主思考、行為獨立能力，從小自己打工賺零用錢、自力申請學生貸款去讀大學等；歐美國家不是沒有「媽寶」之類的青少年，但多屬於心智有問題如自閉症或行為能力不足如四肢殘缺不全等。反觀台灣，「媽寶」的比例，可是高的嚇人，讓外國人都歎為觀止。

有許多年過30歲的成年人，依然選擇不婚、與父母住一起，享受父母的照顧；離開了父母，他們完全無法獨立生活。即令像高X瑜這種高學歷的政治明星，離開了父母，「自主」生活方面幾近白痴！ 而她「自主」選擇的交往對象，則是江湖行走多年的大騙子，她卻完全無法「自主」看穿！

試想，這些從小就缺乏獨立能力的青少年，到了18歲要他們「婚姻自主」，他們會如何選擇對象？如何做好生涯規畫？如何對自己及下一代負起完全責任？

年輕女孩，找不到工作，「自主」嫁給了有錢老頭；或「自主」當了有錢人及政客的小三，用幾年的婚姻換取人生第一桶金，還不需要經過父母的同意。不知這樣是否就順了那些穿著筆挺西裝的色狼政客富商的邪惡心意？

而那些青少年，一樣也能「自主」當有錢熟女的小狼狗，用青春肉體與年華，換取人生第一桶金、第一步車、第一座房。

說穿了，這個政府的所有施政與規畫，都是以自己的選票、維護政權為第一優先；至於是否會將下一代人變成只要我喜歡、沒有不可以的畸形社會，他們根本不在乎！（作者為自由撰稿者）

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