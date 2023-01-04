迎接兔年，韓國保守派媒體《朝鮮日報》所作新年特輯「民調」內容頗多與台灣類似，值得我們參考和警惕。

政治理念超越一切。韓國保守派總統尹錫悅上台，政黨雖輪替但民調數據仍然無變化。原來支持民主黨的人還是反對國民之力黨。無論尹錫悅如何拚命，提出3大改革：勞動、教育及年金，民主黨不支持，「死忠派」也閉眼跟隨。

這顯示在民調數據上，尹錫悅政府的防疫政策雖與前政府大同小異，但說文在寅做得好的人有高達84%，卻給尹錫悅的支持分數的人只占33%。相差幅度如天和地，說明韓國人民政治性向南軒北轍，不支持就是不支持。

過去，韓國貧寒時的笑話特別多。其中代表性的一則是區分有錢人和窮困人。當沒錢人看到有鐵絲網或破碎玻璃片高牆時，手裡一邊丟擲石頭，口裡一邊三字經罵說「小偷」、「強盜」，認為官商勾結得來的不義之財。

現在，韓國富裕了，國民所得已超越台灣。去年底，美國《US NEWS & WORLD REPORT》所作「世界最強國家」調查顯示，85個國家中韓國位居第6，第1、2、3分別是美國、中國及俄羅斯，日本排後。

《朝鮮日報》的民調還指出，韓國10人中有4人表示，不跟政治色彩不同的人吃飯或聊天。就以筆者的韓國大學同學來說，也分保守派與進步派，經常在KaKao Talk為了支持執政黨和民主黨爭吵不休。

地區感情分明。慶尚道人與全羅道人，如以往的客家人和台灣人彼此不婚嫁般，仇視像敵人。去年3月總統大選活動期間，尹錫悅勤跑光州，承諾當選後各項建設，仍然無法越過20%門檻。目前的光州市長和全羅道出身國會議員清一色屬於民主黨。

如同國民黨在去年的地方選舉，高雄和台南雖派優秀選將善戰，但仍無法翻山越海民進黨的「鐵地盤」。所以說，無論台灣或韓國「民主化」的路途仍然遙遠。

尤其可悲的是，韓國自1948年，國土分成南北兩半。在38線鐵絲網的阻攔下，聯合國軍隊監控兩韓人民的自由來往，不准通訊也不能通車。兩韓人民居然還在這種環境生活，已夠「悲慘」了。韓國5000萬人民內部再四分五裂，還要邁向世界強國之一。

從尹錫悅的新年詞可與蔡英文的元旦談話「貨比貨」。尹錫悅雖「親美、親日」，但似乎不敢刺激中國大陸，因為北韓的一舉一動，影響朝鮮半島的和平與安全深巨，無論美國或韓國非常了解，中國在兩韓間所扮演的角色。

目前，尹錫悅最頭痛的是，檢察官處理前總統文在寅與民主黨代表李在明的弊案。明年4月，國會議員選舉將是尹錫悅的「中期考試」，也是排出民主黨處處阻礙的轉捩點。（作者係韓國昌信大學榮譽教授）海納百川》一個韓國 兩樣人民（劉順達）

迎接兔年，韓國保守派媒體《朝鮮日報》所作新年特輯「民調」內容頗多與台灣類似，值得我們參考和警惕。

政治理念超越一切。韓國保守派總統尹錫悅上台，政黨雖輪替但民調數據仍然無變化。原來支持民主黨的人還是反對國民之力黨。無論尹錫悅如何拚命，提出3大改革：勞動、教育及年金，民主黨不支持，「死忠派」也閉眼跟隨。

這顯示在民調數據上，尹錫悅政府的防疫政策雖與前政府大同小異，但說文在寅做得好的人有高達84%，卻給尹錫悅的支持分數的人只占33%。相差幅度如天和地，說明韓國人民政治性向南軒北轍，不支持就是不支持。

過去，韓國貧寒時的笑話特別多。其中代表性的一則是區分有錢人和窮困人。當沒錢人看到有鐵絲網或破碎玻璃片高牆時，手裡一邊丟擲石頭，口裡一邊三字經罵說「小偷」、「強盜」，認為官商勾結得來的不義之財。

現在，韓國富裕了，國民所得已超越台灣。去年底，美國《US NEWS & WORLD REPORT》所作「世界最強國家」調查顯示，85個國家中韓國位居第6，第1、2、3分別是美國、中國及俄羅斯，日本排後。

《朝鮮日報》的民調還指出，韓國10人中有4人表示，不跟政治色彩不同的人吃飯或聊天。就以筆者的韓國大學同學來說，也分保守派與進步派，經常在KaKao Talk為了支持執政黨和民主黨爭吵不休。

地區感情分明。慶尚道人與全羅道人，如以往的客家人和台灣人彼此不婚嫁般，仇視像敵人。去年3月總統大選活動期間，尹錫悅勤跑光州，承諾當選後各項建設，仍然無法越過20%門檻。目前的光州市長和全羅道出身國會議員清一色屬於民主黨。

如同國民黨在去年的地方選舉，高雄和台南雖派優秀選將善戰，但仍無法翻山越海民進黨的「鐵地盤」。所以說，無論台灣或韓國「民主化」的路途仍然遙遠。

尤其可悲的是，韓國自1948年，國土分成南北兩半。在38線鐵絲網的阻攔下，聯合國軍隊監控兩韓人民的自由來往，不准通訊也不能通車。兩韓人民居然還在這種環境生活，已夠「悲慘」了。韓國5000萬人民內部再四分五裂，還要邁向世界強國之一。

從尹錫悅的新年詞可與蔡英文的元旦談話「貨比貨」。尹錫悅雖「親美、親日」，但似乎不敢刺激中國大陸，因為北韓的一舉一動，影響朝鮮半島的和平與安全深巨，無論美國或韓國非常了解，中國在兩韓間所扮演的角色。

目前，尹錫悅最頭痛的是，檢察官處理前總統文在寅與民主黨代表李在明的弊案。明年4月，國會議員選舉將是尹錫悅的「中期考試」，也是排出民主黨處處阻礙的轉捩點。（作者係韓國昌信大學榮譽教授）

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