每年尾牙時，民間許多公司行號，特別是上市的大企業，多將舉辦熱鬧的餐會，並有精彩的尾牙秀，這是民間習俗，也是辛苦一年老闆與員工同享歡樂、互相感恩的時刻。

尾牙秀通常會邀請知名藝人主持或唱歌表演，藝人或能有一筆相當不錯的進帳，這是好事。但是大家有沒有想過，社會上還有很多弱勢團體以及需要幫助的人，能不能讓他們也分享一點尾牙的陽光呢？

尾牙邀請弱勢樂團？

我們訪問過不少照顧弱勢族群的慈善機構，由於經濟不景氣，捐款大幅減少，需要幫助的人卻日漸增多。不少慈善機構，照顧輕度、中度、重度、極重度及多重障礙的孩子，他們常藉由音樂表演等項目來促進孩子的智育及合群能力，例如他們有打擊樂團、合唱團、弦樂隊、吉他社、中國功夫、樂器演奏及各式舞蹈，幾乎應有盡有。有些水準相當不錯。

或許我們可以考慮，在尾牙時，請這些弱勢團體來表演幾個節目，這些孩子都非常渴望有表演的機會，這可以增強他們的自信心，也能給訓練他們的老師及家長帶來莫大的鼓勵。另外，如果還可以給他們一點捐款，自然就更有幫助了。

他們需要演出機會

照顧身心障礙者，尤其是智障的孩子，相當辛苦，未經歷過的人是很難了解的。訓練中度以上智障的孩子打擊一首簡單的歌曲，要花一年時間；教孩子跳繩，用了一年的時間，才會跳第一圈，聽起來會覺得很誇張，但事實就是如此。

我問負責人，有沒有企業請他們的孩子去尾牙表演，負責人說有，但機會不多。我又問：「有沒有給你們演出費？」負責人說：「有，但也很小，只有幾千元。最多的一次收了兩萬元。」這錢可能連成本都不夠。因為這些智障及身體有缺陷、行動不便的孩子，出一趟門並不簡單。而且這個數字與企業動輒花百萬元或數十萬元請大牌藝人助陣相比，實在太微不足道了。

鼓勵企業發揮愛心

尾牙是歡樂的時刻，請把尾牙的陽光也分一點給這些孩子吧！尾牙時，讓身心障礙的孩子及團體，分享我們的快樂，同時也可以激發企業員工的愛心種子，他們可能會繼續對這些弱勢族群獻愛心，幫助他們，而且一個企業如擁有許多有愛心的員工，對企業成長也是絕對有利的。

有位台灣數一數二的大企業董事長宣布，該公司尾牙將一改往年形式，不再只是吃吃喝喝，也不打算邀請大牌藝人助陣。將省下的錢捐作公益，並邀請弱勢團體在尾牙上表演。這個舉動不但大大提升企業形象，更會帶動其他企業仿效，倘能形成一種風尚，其影響非同小可。

監察院的孩子們

企業尾牙多數在春節前的寒冬舉辦，在這個時節，有人享受尾牙的歡樂，大吃大喝，看明星，抽大獎；貧困的人只有躲在寒冬裡，承受無名的淒涼。大企業帶頭改變這種局面，將獨樂樂改成眾樂樂，愛心表露無遺，值得大大喝采及學習。

我到監察院任職後，也改變了請大家大吃一頓的傳統尾牙形式，邀請二百多位失親孩子來院裡聚餐並分發禮物。孩童也帶來許多表演節目，十分溫馨。

馬英九總統曾親自來參加，與小朋友合照，這些失親孩子開心極了，看到他們開懷大笑，我們也充滿喜樂。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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