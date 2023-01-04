蔡英文的兩岸路線，跟國民黨的兩岸路線，賴清德的兩岸路線，其實背後都是美國路線。所以，賴清德跟蔡英文跟國民黨，在行動上，會有具體的不同嗎？

我們看國民黨，關於買美國軍火、關於美國公務員派駐台灣立法跟行政部門、關於台積電到美國、兵役延長……。甚至關於對大陸的圍堵，國民黨是採取多面做法。正式表態，是配合美國。但對大陸，對選民，就操作不同的聲音，來反制民進黨，以保持一定程度的模糊性。

至於賴清德，他要怎麼操作和平保台呢？比方說，新任大陸國台辦主任宋濤一上任，釋放的訊息，重點是4個。一、堅持「和平統一，一國兩制」方針；二、在一中原則與九二共識基礎上；三、與台灣各界有識之士，開展廣泛深入協商；四、就兩岸關係跟國家統一來談。這四個重點，賴清德能接受哪一個？

面對大陸國台辦，台灣陸委會的回應則是：「中國放棄對台強制性政治框架及軍事脅迫，才能為有序交流創造條件。」重點就是：一、我可以跟你交流，但我不接受政治框架，這個政治框架，就是台灣是中國領土，而且要追求統一；二、你要放棄武力攻台。這就是民進黨要的。不管抗中保台還是和平保台，這兩點就是關鍵的關鍵。

所以，賴清德的立場，跟陸委會的立場，會有不同嗎？不會。甚至跟國民黨的立場，也沒有很大的差異。

只有軟拖跟硬拖的差別而已。

國民黨的策略，是在陸、美跟選票之間，求取最大的模糊空間。比如說，承認九二共識。不過，國民黨的九二共識，是一中各表，而不是兩岸追求統一的九二共識。所以，那個九二共識，是假的。用來拖住大陸。而國民黨青壯派，連九二共識都反對。比如立委林為洲，就公開反對。最大的關鍵是，在台灣，操控者是美國。

美國對大陸的任何舉動，現在都要求台灣全力配合。國民黨當權派，或是青壯派，沒有人會跟美國唱反調。國民黨上下，不但強烈反對一國兩制，而且強調一中各表。桃園市長張善政，用蘇俊賓做副市長。台北市長蔣萬安，用蔡詩萍做文化局長。他們重用淺綠色彩為親信。意思，其實也很清楚。

當蔡英文都說，她要的是維持現狀。賴清德要的是和平保台。國民黨要的，則是和平。都是服膺美國立場，都在拖。對兩岸的根本問題，沒有解決，不想面對。台獨跟獨台，差別哪裡？（作者為作家）

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