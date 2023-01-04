2022年俄羅斯入侵烏克蘭、美中全方位戰略對抗、台海戰爭風險急遽升高，三大事件造成國際政治動盪不安。去年11月拜習會，兩國領導人表達負責任處理競爭，有效管控風險的立場，企圖遠離美中終須一戰的「修昔底德陷阱」，能否奏效猶未可知，台灣問題是最不穩定的變數。

陸啟動外交人事安排

兩國領袖首度實體對話，營造了雙邊關係暫時回穩的氛圍，中共對美政策的指導原則與行動綱領更為明確，最近提前啟動的外交高層人事安排證明，習近平在新任期將牢牢掌控、主導對外關係，美中大國關係將是最優先要務。

中共中央政治局委員、外交部長王毅已69歲，仍如各界預期，出任中共中央外事辦主任，成為大陸外交體系第一把手；56歲的駐美大使秦剛升任外交部長，成為最年輕的外長，也創下在華府服務短短1年半，就直升外交部長的紀錄，他們將充分落實習近平的外交思維與目標，最大的挑戰就是突破美國的全面圍堵。

王毅在《求是》發表專文指出，「落實中美元首外交達成的共識，探討確立中美關係指導原則並校正航向」是未來外交任務之一，他引述習近平談話重申，中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，21世紀的世界須避免重蹈冷戰覆轍，建立相互尊重、和平共處、合作共贏的相處之道，推動中美關係重回健康穩定的正軌。

他更提出軟性訴求，要全力提升國際傳播力和話語權，展現「可信、可愛、可敬」的中國形象。與王毅同被視為「戰狼外交」代表性人物的秦剛則以「中國如何看世界」，投書《國家利益》雜誌作為擔任外交部長的起手式，重申中共的一貫立場，企圖塑造中共外交的理性、務實一面。

美國國務卿布林肯預定本月前往中國大陸訪問，這將是拜登政府就任以來最高階層訪問，他把握第一時間與秦剛通話，討論美中關係，保持溝通管道暢通；秦剛則感謝在大使任內雙方進行數次坦率、深入和建設性的會晤。顯示美中雙方對恢復、保持溝通管道，防止戰略競爭惡化為衝突已有共識，也展現了某種程度的善意，雙方關係似乎可以避免繼續惡化，但許多外交觀察家並不如此樂觀。

台灣問題是最大變數

主要是台灣問題，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係不可逾越的紅線」是中方最清晰紅線，成為美中關係能否改善的先決條件。到目前為止，美國對台灣問題的態度審慎，拜登總統不再發表，若中共武力攻台，美國軍事協防台灣的言論，但中共對美國的立場與作為保持高度戒心與懷疑，台灣仍然是全球軍事衝突的「最熱點」。

根據統計，2022年共軍共派出1727架次軍機，侵擾台灣防空識別區（ADIZ），2021年為960架次，戰鬥機則從538架次增加到1241架次。繼去年12月25日到26日24小時內，47架次共機飛越台海中線後，跨年、元旦連續兩天共軍史無前例兩批次殲-10、殲-16戰機逼近桃竹外海24浬鄰接區空域。

美中關係看似緩和，大陸卻持續升高對台灣軍事行動，不代表中共要立即採取軍事行動，但具有軍事、心理及政治等多重目標，最重要就是向台獨及外部勢力發出警告。美方不甘示弱，去年在南海上空進行了600架次偵察行動，雙方不斷相互提升軍事動作，只會造成惡性循環，增加誤判、意外的風險，而首當其衝的將是台灣。

習近平2023新年賀詞特別提到「海峽兩岸一家親」，指「衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」，他不提統一兩字，顯示對掌握台灣問題的主導權與主動權已更具信心，「軟的更軟，硬的更硬」兩手策略將是未來對台策略主軸。

蔡英文總統在元旦談話表達了善意，重申戰爭從來不是解決問題選項，並表示願對大陸疫情提供必要協助。蔡英文有心對大陸釋出善意，但大陸未必接受，美國更不會改變對台政策基本立場，台灣喪失戰略自主權的危機不會因而消失。