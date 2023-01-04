政府已經宣布要延長服兵役的期間到一年，適用於民國94年元旦後出生、18歲的男子。在台灣的戰後歷史中，這些青年可以說是第三代。他們成長的年代裡，台灣已經產生了幾個巨變。

第一個巨變是中小學教科書。在他們父執輩的年代，基於反攻大陸的理念，歷史和地理課本以中國為中心。到了現在，課本厲行「去中國化」和「去中華民國化」。中華民國的歷史無法和中國切割，為了去中國化，只能一併去除中華民國的歷史。中國就像是一碗湯，中華民國是湯裡面一個元素，在把湯倒掉的同時，只能把中華民國的歷史一併倒掉。

第三代所讀的歷史課本裡，一開始就告訴學生，台灣有原住民，後來被荷蘭人占領，後來荷蘭人被鄭成功趕走；但是不解釋為什麼鄭成功要來。後來台灣被清朝占領，但是不解釋為什麼清朝要滅掉明鄭。後來台灣被日本人占領，但是不解釋為什麼日本來台灣。後來台灣被來自大陸的中華民國政府占領，一樣不解釋為什麼中華民國會來。為什麼不解釋？因為一旦解釋，必須涉及中國的歷史，那就達不到「去中國化」的目的。這些中國的歷史，已經被切斷、簡化、用議題式處理來錯亂時序，變成「東亞史」中殘渣式的無機物。

第三代青年，基本上不清楚中華民國為何誕生、如何誕生。他們連孫中山是本國人還是外國人都不好說，遑論其他。課本不敢碰這個題目，因為一旦碰觸，就會碰觸到中國近代史中悲烈的一章，碰觸到中華民族的共同記憶，那就會壞了去中國化。古曰欲亡其國，先亡其史。從歷史課本來看，中華民國已經亡了。

第三代青年的父祖輩在成長過程開始有獨立思考能力後，會去想為什麼國家的統治範圍不及於史地課本裡所說台灣以外的34個省？第三代青年開始有獨立思考能力後，也會開始想為什麼國號叫作中華民國？為什麼現在是民國112年？為了好奇，有些會開始閱讀中華民國過去112的完整歷史。不過，對大多數青年而言，先入為主的觀念就是，中國是外國，中華民國是一個不該存在的外來政權。

第二個巨變，就是媒體，包含電子媒體、紙張媒體和社群媒體。對於中國和中國人，絕大多數媒體都走反中、仇中和鄙中的路線。這幾年出現的「網軍」，尤其是靠執政團體預算像1450支持的網軍，尤其如此。在第三代青年長大的過程中，他們所看到的媒體，把中國政府描述為腐敗、無能、不堪；把中國大陸人民描述為粗鄙、低俗、劣等種族。

第三個巨變是經濟上的，就是台灣經濟成長從四小龍的高成長時代，變成保3、保2的低成長時代，落入第一個、第二個…「失落的十年」。而且，更糟糕的是，實質薪資成長比GDP還慢；到了晚近有通貨膨脹，實質薪資還出現倒退；所以第三代青年面臨薪水低成長的困境。

第四個巨變是房價。現在年輕人所面臨的房價，以台北市為例，大約是第一代的35倍（1975年左右北市中古屋平均每坪2萬元）、第二代的3.5倍（1995年左右北市中古屋平均每坪20萬元）。除非有父母幫忙，他們畢其一生，不可能在人口密集的都會區買一間足可以結婚生子的房子。

第五個巨變是兵役，就是最新的發展，服役從四個月延長到一年。和第一代相同的是，由抽籤決定誰當步兵、陸戰隊、海軍、裝甲、傘兵。和第一代不同的是，他們不再有機會當義務役的預備軍官。

在第三代長大的過程中，他們應該會開始思考以下幾個大問題：為什麼這個國家培養我仇中思想、不給我好的薪水、不讓我有能力買房子、還要延長我的兵役，搞不好真的要我上戰場？中華民國的存在，對於兩岸關係，是歷史上有意義的連結、和平對話的契機，還是一個負債？兩岸問題是不是非用武力來解決？政府有這多錢、這麼多地，為什麼不能像新加坡一樣讓人民買得起房？綜合起來，一個更簡化的問題就是：「我愛國家，但國家愛我嗎？」

（作者為東吳大學講座教授、前行政院政務委員）