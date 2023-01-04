國家稅收超徵了4500億，到底應該如何使用？輿論爭論不休，終於有了定論，民進黨政策大轉彎，蘇貞昌宣布普發現金，大概在春節過後全民可領受6000元的「年後獎金」。

但是，所謂的超徵，究竟是否真的代表了台灣的財政豐裕、社會經濟發達，一如民進黨所炫誇的，恐怕是大有問題的。民進黨執政以來的財政規畫，著重於帳面上的美化，且隱藏的巨額舉債，都歸諸於「特別預算」之內，整個財政紀律完全敗壞，可以想見到這將是一筆「債留子孫」的巨大負擔，任何繼任的總統、黨派，都得承擔這一風險。

就各政黨來說，該不該還稅於民，幾乎都是暗藏鬼胎、精打細算的。如果不是民進黨的財政紀律敗壞，人民對民進黨已完全失去信心，想來絕對不會有此混雜的局面。其實，雖是4500億的超徵，對負債高達6兆的國家財政來說，是杯水車薪。別的不說，8800億的前瞻計畫、5500億的防疫預算，還有愈增愈多的整軍經武國防開支，以及時不時對外國的經援開支，這是連立法院、地方議會都無法監督。

正因著眼於此，國民黨深恐這些所謂的超徵稅收，被民進黨以各種名目和藉口納為己用，預為明年的總統、立委大選作準備，故寧可還之於民，也不願被民進黨所掌控。蔡英文雖然原未鬆口，但蘇貞昌率先發難，在眾家立委勸導之下，拍板定案，基本上是以「大撒幣」的方式收攬民心，企圖挽回2022大敗的頹勢。兩黨目的不同，卻不約而同地走上了相同的道路。

民眾黨主席柯文哲說這是「順從民粹」的惡例。嚴格說來，這確實是「民粹」，台灣的老百姓在疫情蔓延3年的期間，許多中下階層的民眾經濟困頓、手頭拮据，正愁著難以安泰過這一個春節，當然會希望政府能稍有揖注，既然超徵如此之多，當然就會希望能夠分潤於民。眾鳥在林不如一鳥在手，升斗小民解決目前迫切的需求為急務，當然不會去想可能面臨到的後續問題。

「民粹」與「菁英」正好相對，本未必全為負面。但由於全世界掌控政治、經濟大權的，幾乎全都是「菁英」階層，而真能蒙受其利的，也泰半是中上階層的人，因此往往都忽略了普通老百姓最微薄、最基本的要求。普通升斗小民最喜要的是什麼？無非就是手頭有寬裕的錢財，能過平穩而和順的日子而已。當「菁英」們在互相算計的時候，如果還能稍微顧及到「民粹」的需求，就真的是萬幸萬幸了。

「菁英」可能會面臨「魚與熊掌，不可兼得」的兩難，但「民粹」比較簡單，熊掌太貴，我們吃不起，給幾條小魚吃吃，就是大喜過望了。為政者豈不聞「民之所欲，常在我心」的道理？

（作者為退休大學教授）