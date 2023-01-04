新興呼吸道傳染病在全球的流行，於群體免疫力低的初始期，易在人口多且密度高的都會區之流行幅度較大。1918年新型流感H1N1病毒流行全世界時，發現第2波的致死率較第1波為多。去年傳染力強的Omicron 新冠病毒株橫掃全球各地之際，海峽兩岸的防疫策略均較晚由「清零」走向「共存」，疫情出現延遲性的高峰；台灣早於中國在去年10月13日始對疫情管控採可控的逐步開放策略，當時的寶貴經驗，可供中國大陸決策者參考。

依台灣疾管署的臨床數據，新冠病毒患者若過晚就醫，重症與死亡病例即使在「共存」下仍會繼續發生。至今年元月2日止65歲以上族群完成新冠疫苗追加劑（即第3劑）的接種率在各縣市達75.7%以上，甚至接種第四劑疫苗，也無法以高接種率造成有效的群體免疫，進而將重症與死亡病例數降至理想範圍！可能因目前核准使用的疫苗均僅以棘蛋白製備的疫苗，無法有效抵擋Omicron。尤其有宿疾的接種者，打新冠mRNA疫苗後，若出現身體不適等病徵，將降低後續追加接種意願。

因此今冬兩岸的防疫策略，應首重對免疫脆弱的重症高風險族群施打能對抗多種不同新冠變異病毒株的廣效性疫苗。其次，因Omicron易於短時間造成大量感染者而耗盡有限的重症醫療量能，家中若有體弱多病者，年節中宜以電話問候代替拜訪親友；即使出門，也應戴妥立體口罩、隨身攜帶酒精洗手液與含熱水的保溫瓶，勿在電梯交談，且與他人會面或聚餐前先確保新冠病毒快篩「陰性」，減少傳此病毒給體弱或長者的機會。當然，培訓基層醫療人員以與衛生單位無縫接軌，佈妥遠端診斷、配藥運送機制及輕重症醫療總體分流，將有效防控疫情，降低民眾恐慌。

由於中國大陸幅員廣而台灣人口密度過高，加上病毒易在地演化，衛生單位宜定期公布各年齡層的新冠重症率與致死率及其與疫苗接種的關係。一旦某地出現此兩率上升，須趕緊擴大其鄰近區域的主動整合偵測（整合臨床+病毒+抗體+環境的四種偵測），鼓勵減少人口移動，就地防控易威脅健康的新病毒。

至於旅居中國的台灣民眾若欲返台過年，宜兩週前打妥人流感與新冠次世代疫苗（若食藥署加速審查我國產多抗原蛋白疫苗，一旦核准，將多一選擇）；另勿去禽場或市場買家禽。下機/船後三日，應每日快篩，確保新冠病毒「陰性」，免感染他人。

台灣民間十分關心中國大陸疫情的發展，兩岸必須共同防疫，才更能謀求全球華人的健康福祉。

（作者金傳春為國立台灣大學公共衛生學院兼任教授及台灣公共衛生促進協會顧問，顏慕庸為振興醫院感染科主治醫師，陳世英為台大醫院急診科醫師）