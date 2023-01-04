九合一大選後，內閣改組的呼聲此起彼落，連民進黨立委都有多人高分貝要求行政院長蘇貞昌下台，但是其中卻有一個人獨排眾議，認為蘇貞昌做得很好、應該留任，高雄市長陳其邁這番與眾不同的見解引發高度關注，如今答案出來了！原來選後蘇貞昌給了高雄一個禮物──核定高鐵延伸到屏東案。

高鐵高雄南延4條路線各有利弊，此外，屏東市人口僅20萬人，且距離觀光客最多的墾丁有95公里，高鐵南延屏東後到恆春，並不比現行從高雄左營站出發近多少，觀光業者認為對拓展觀光效益不大，擔心屏東高鐵站蓋好後，很可能又成了另一個蚊子站，因此延宕多年。

然而，蘇貞昌卻在自己可能走人的不確定中，核定了建設經費高達618億元的高鐵延伸到屏東一案。陳其邁敲鑼打鼓宣布這項利多時，外界才領會為什麼他會力挺蘇貞昌。

近日，有關內閣即將換人的消息不斷，連可能接替閣揆的人選都紛紛出爐，或許是感受到危機四伏，蘇貞昌反而變得積極任事，用抖音模式做了一支吹噓政績的宣傳短片，還宣布超徵稅收將普發現金，一副搶當「聖誕老人」模樣，如今大筆一揮，核定高鐵南延屏東案，這些舉動說明蘇貞昌不但一點都沒有要離開的意思，而且「老驥伏櫪、壯心不已」。

過去從來沒有一位行政院長在大選失利後還有臉硬要待在位子上，更沒有人會在此當兒拍片自我表揚，甚至核定重大建設計畫。蘇貞昌的膽大妄為已不只是臉皮厚，他的不知分寸破壞了憲政慣例，立下了非常糟糕的錯誤示範，蔡英文如果還要繼續姑息、放任，小心自己僅剩的一年多任期都會被拖累。