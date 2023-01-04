行政院長蘇貞昌、總統蔡英文終於鬆口，同意以發現金方式讓全民共享「稅收超徵」，但所謂「稅收超徵」，是民進黨為大內宣而編造的假象。事實上，蔡政府財政紀律敗壞，政府負債並未因稅收超徵而減少，反而持續暴增，隨著景氣衰退，政府入不敷出問題將更嚴重。蔡英文一開始並不贊成「還稅於民」，但民進黨敗選後，蔡蘇體制幾近跛腳，終究抵抗不了民粹的壓力，最後只好妥協。但留下債務的爛攤子，要誰來收拾？

連年超徵 負債不減反增

蔡政府近7年來，除2020年受疫情擴散、民間消費急凍影響，稅收減少外，其餘6年全部超徵，2021年更高達4327億元，合計超徵8069億元，不僅全數用罄，還增加舉債3550億元，總計「財政缺口」達1兆1619億元。截至2022年7月底，中央政府債務未償餘額5兆7538億元，較蔡政府上台時的5兆3988億元，增加3550億元。國民黨立院黨團估算，截至2022年7月政府舉債額度只剩下9130億元，距離國庫破產僅一步之遙。

2022年政府稅收比2021年更豐裕，估計超徵已達4500億，但行政院編列2023年度中央政府總預算案，歲入新台幣2兆5565億元，歲出2兆7191億元，歲入歲出差短1626億元，連同債務還本1110億元，須融資調度2736億元，可知蔡政府受惠景氣好，稅收連年超徵，但支出增加更多，債務持續提高，國庫負擔沉重。若加計前瞻基礎建設、購買新式戰機、COVID-19防疫振興、海空戰力提升等4個特別預算，高達2.16兆的支出，國庫虧空更可怕，根本沒有「還稅於民」的餘裕，卻不得不咬牙硬吞，只會讓國庫破產提前來到。

必須追問，稅收連年超徵，為何負債不減反增。首先，蔡政府揮霍無度，除正規中央政府總預算外，蔡政府2016年上任，立即編列8年8800億前瞻基礎建設特別預算，為行政院與各部會開巧門砸錢買宣傳、政績與選票，甚至用來豢養網軍。錯誤的能源政策與假裝看不見的勞保虧損，更造成3個大財政黑洞，必須撒幣填平。

蔡政府躁進的非核家園政策，以成本較高的天然氣發電取代核電，發電成本節節升高，前6年挖東牆補西牆，仍能勉強維持。但去年受疫情及俄烏戰爭影響，天然氣價格暴漲，台電虧損嚴重。去年7月台電被迫大幅調漲電價，平均漲幅8.4%，工業用電最高漲幅15%，但無濟於事，截至去年10月底，累積虧損達1723億元，超過半個台電資本額。

過度負債 國安潛在威脅

經濟部為讓台電繼續運作，於2023年度中央政府總預算案中，編列1500億元增資台電「穩定供電建設方案」。台電明年虧損恐怕不會比今年少，政府勢必要繼續撒大錢補缺口。而中油的虧損也不遑多讓，去年截至11月底虧損達2003億元，超過一個股本額，其中大部分用於補貼發電業者，小部分補貼消費用油，明年若不調整油價，勢必要繼續增資。

另一個黑洞在勞保，蔡政府一上任就雷厲風行改革軍公教退休年金，卻對勞工年金改革瞻前顧後，勞保基金虧損持續攀高。2023年度中央政府編列450億歲出預算，用於撥補勞保基金，金額創歷年新高。但勞保基金潛藏債務高達10兆元，而且以平均年增4、5千億元的速度增加，撥補金額連零頭都不到，預估2028年將破產。從台電、中油到勞保基金，因為錯誤政策所造成的財政破口，只會持續擴大，難怪蔡政府對超徵稅收用途斤斤計較。

民進黨陷入「還稅於民」民粹風暴完全作繭自縛、自作自受。財政繼續惡化就必須提高舉債上限，債留子孫。更嚴肅的是，民進黨「抗中保台」，戰爭風險日益升高，過度負債對國安的潛在威脅，只好假裝不存在，令人為台灣前途憂心。