一直強調「侯侯做代誌」的侯友宜，似乎不打算只把自己侷限在新北市了，在元旦升旗典禮致詞時展現國家領導人的氣勢，指出國際面臨俄烏戰爭、中美競爭、全球關稅壁壘等議題，台灣不可能置身度外，必須做好充分準備，對內團結，凝聚所有力量，更要在全球化扮演關鍵性的角色，「我們絕對不是強國的棋子」。

侯友宜這番話說的言簡意賅，「我們絕對不是強國的棋子」更是鏗鏘有力，越發彰顯台灣的主體性，不當棋子才能避免淪為棄子，拒絕打代理人戰爭，訴諸「和平保台」，將有契機成為新的「台灣共識」，其臉書也換上新的封面圖，並寫上「團結共好」，過去基調是由地方向中央，現在改成由上而下，臉書發文更兩度提及中華民國，要創造和平安定繁榮永續，如今不管發言、社群文章，侯友宜不再重申市政優先，格局拉至全國高度，好整以暇，放眼著手2024。

對外「不當強國棋子」，對內「團結共好」，可看作侯友宜參選2024的起手勢，希冀內部團結不分你我、不分任何黨派，都愛中華民國、愛台灣，把所有向心力能夠凝聚起來。此話說的在理，合乎台灣民心、民情與民意，毫無毛病；不過這個強國的指涉應該會讓美國對號入座並感到刺耳，歷任中華民國總統候選人，只有洪秀柱不甩美國、不肖去美國面試，所以才選到一半被換下來，這也是其中要素之一。特別衷心期盼侯友宜可以成為第一個不需獲美國同意、仰美國鼻息，堂堂正正的中華民國總統當選人。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※