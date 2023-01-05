2022年底中俄聯合軍演以及普丁與習近平對話，到底要傳達甚麼訊息？2022年12月21日至27日俄中「海上互動2022演習」在東海地區舉行軍演，演習後，俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平隨即舉行視訊會議。會上，普丁強調，「俄中軍事和軍技合作具有特殊地位，有助於保障重點地區安全和穩定。我們的目標是加強俄羅斯和中國軍隊之間的互動」。

演習之前，俄羅斯發表政策聲明，確定俄羅斯軍事中期戰略規劃，以及與一些友好國家的軍事技術合作形式。此次演習的官方目標是加強俄羅斯和中國在海軍領域的合作。自從2021年俄羅斯與中國簽署2021年至2025年「俄中軍事合作發展路線圖」後，俄中誓言將繼續深化兩軍戰略合作，捍衛各自重要利益，共同維護國際安全。

俄中在印太地區強強聯手，希望能夠在印太地區打造出，一個可以平衡美國印太大聯盟的安全空間，維持區域平衡。首當其衝的，就與中國、俄羅斯有地緣關係以及主權爭端的台灣與日本，被當成假想敵。

「海上互動-2021」的戰略意涵

「海上互動-2021」演習，兩軍編隊號稱完成多項作戰訓練任務，包括聯合機動，以及組織空中、反潛與進攻行動。俄羅斯出動了近衛飛彈巡洋艦、飛彈護衛艦。此外，俄羅斯太平洋艦隊的海軍航空兵也參與其中。解放軍海軍出動兩艘導彈驅逐艦、兩艘巡邏艦、一艘綜合補給艦、一艘柴油潛艇以及海軍航空兵參加演習。

自從2012年以來，中俄已經舉行了十次聯合海軍演習。一直以來，各方一直在加強互動，研究作戰指揮控制的方式，執行共同作戰訓練任務。每一次俄中聯合演習都引起了國際的關注，尤其是對近年來中俄兩國在軍事合作，格外引人注意，例如2021年的「海上互動-2021」演習，目的號稱是為提高中俄兩國海軍之間聯合行動，當時，中國俄羅斯海軍10艘軍艦首次通過了日本本州與北海道之間的津輕海峽，震驚日本。

2022年的「海上互動-2022 演習」前夕，俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫，先訪問中國與習近平見面，當時習近平向國際社會發出一項聲明：「為了更公平的全球治理，中國準備與俄羅斯靠得更近」。

往年的演習主要在春季或秋季舉行，2022年特地改為冬季舉行，可以說為了回應美日同盟與台海問題的軍演。從地緣角度來看，這次兩國海軍聯合演習在中國浙江省沿海東海海域舉行，相當靠近台灣與日本。中俄要向全世界傳達要共同維護主權、安全，給予彼此「精神上」的支持。

俄國一貫秉持承認台灣是中國的一部分，俄羅斯屢次台海危機期間支持中國。自烏俄戰爭開始以來，中國一直對俄羅斯採取中立的立場，沒有採取反俄制裁措施，但是中國當局多次指出，烏克蘭危機的起因是北約東擴的結果。由於中俄兩國都被日本當成主要威脅，中俄要以聯合行動回應日本最近通過的更新國家安全戰略，在太平洋區域相互支援，共同對抗美日同盟。

習普會打什麼如意算盤？

2022年12 月 30 日普丁與習近平舉行視訊會談。會談中，普丁強調兩國之間的互動將在不同領域發展：軍事、技術合作、能源供應、貿易和人道主義領域。持續在經濟、全球安全領域保持戰略合作關係，普丁還邀請習近平訪問俄羅斯。

這一次習普會沒有提到烏克蘭問題，俄中雖然互為夥伴關係，有著共同的利益，但是中國、俄羅斯「特殊戰略夥伴關係」不等同於軍事同盟關係，彼此沒有軍事同盟的義務。在烏俄戰爭中，中國採取中立立場，沒介入、沒提供援助俄羅斯，中國呼籲烏俄和平談判。趁著俄羅斯被歐美制裁，中國得以以便宜4倍價格，採購俄羅斯天然氣以及糧食，對自己有利的算盤，打得很精。

俄羅斯、中國相互支持，不等同於提供軍事援助，俄羅斯只對能源、軍事技術合作及發展其他國家經貿有興趣，沒有興趣去捲入其他國家的衝突。之前普丁曾在媒體發表台海問題看法時表示，「中國是強大的經濟體，通過這種經濟實力，完全有能力實現統一台灣的目標，根本不必動用武力，因此看不到任何戰爭的威脅」。在他心中，中國想要統一台灣只要花錢，就能解決。同樣的，俄羅斯對台維持一中原則，只對發展經貿往來有興趣，沒興趣幫中國打台灣。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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