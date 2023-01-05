國發會針對去年3月底公告的「2050淨零排放路徑及策略總說明」，於上月28日公布「淨零轉型之階段目標及行動」，內容涵蓋能源、產業、生活、社會等四大轉型策略及其衍伸的12項關鍵戰略，而其中與國家未來經濟發展息息相關的項目，自是經濟部負責的「能源轉型」。為了因應淨零的要求，能源轉型策略除了聚焦風/光兩電擴增、氫能取得與應用、電力系統整合與儲能，也同時著重地熱發電、生質能與海洋能等前瞻能源開發。

繼路徑與策略之後，上周揭露的2030年階段目標與行動，攸關我國短、中期的能源安全與淨零成效，本應具備明確的規畫內容與執行步驟；令人遺憾的是，除了「階段性數字」堪稱完整外，「階段性作法」仍付之闕如。本報特別就「能源轉型」項目中的三項戰略進行檢視，並綜整我國未來可能面臨的挑戰。

重中之重是攸關風/光兩電擴增的第一項戰略。經濟部針對再生能源兩大主力的裝置容量，2025年短期規畫是560萬瓩的離岸風電及2,000萬瓩的太陽光電，2030年則各自提升至1,310萬瓩及3,100萬瓩。然而，現實的情況是，風/光電裝置容量完成率已連續多年未達標。以去年為例，根據經濟部能源局截至去年11月底的最新資料，風電裝置容量為151萬瓩、光電則為925萬瓩，達成率為該年度目標的42％與82％。風/光電建置進度落後早非新鮮事，只是延遲狀態若無任何「突破性」改進，經濟部如何說服民眾，2026至2030年期間的裝置容量增幅，可分別達到134％及55％？

另一方面，設置空間不足一直是我國發展風/光電的罩門，過往經驗也都不乏指標案例。其一，陸域風電開發經常遭致地方居民抗爭，建置進度因此不如預期，此次公告的階段目標中，已無任何陸域風電開發規畫，等同被隱性排除。其二，由於土地取得不易，光電開發商除了利用不適耕作或植林的土地，更全面盯上一般農地，逼得農委會於2020年公告「2公頃以下的農地依法都不開放設置太陽光電」。影響所及，地面型光電裝置容量從1,700萬瓩大幅縮減為1,200萬瓩，屋頂型光電則從300萬瓩增為800萬瓩。

揆諸現況，我們期待國發會及經濟部能明確告知民眾，裝置容量大幅擴增時的設施建置地點到底在哪些縣市？離岸風電倍增的新案場地點與各自裝置容量為何？光電在屋頂、漁塭、地面等位置的裝置容量各是多少？兩部會不能盡是強調數字交織的階段目標。

第二項戰略關乎氫能的取得與應用。氫能在2025與2030年的短、中期裝置容量目標分別為9.1萬瓩與89.1萬瓩，主要透過氫氣混燒與專燒方式發電。雖然裝置容量目標值均不高，但要讓氫能總發電量在2030年達到接近一部核三機組的規模，此期間用氫量勢必呈現指數型成長。面對氫氣進口與輸儲設施建置的不確定性，例如長期穩定氫氣的供應計畫、液氫接收站與儲存槽的建置地點探勘，在本戰略規畫均未詳加敘明的情況下，能否順利如期完成建置並商轉發電，令人懷疑。

另一項能源相關戰略為電力系統與儲能，經濟部羅列的眾多規畫重點中，較具爭議的部分恐是「儲能系統應用」及「需量反應方案參與量」兩點。第一，2030年來自電網端與發電端的儲能系統裝置容量，預計將達到550萬瓩，透過光電結合儲能應可發揮一定效益，可惜的是系統一次性放電時間的長短未被列入。第二，2030年預計導入300萬瓩的需量反應參與量，但需量反應本是用電方的自願性作為，難以長期且常態採行。直白而言，供電若是充裕穩定並能滿足企業的即時需求，需量反應參與量根本就不必提高，戰略行動也就不必將其納入。

檢視全球先進國家如美、加、英、法、日、韓等的淨零排放路徑與規畫，即使具有高比例的再生能源，依舊選擇搭配15％以上的核能，協助各國達到淨零目標。我國能源供給的處境並不優於上述這些國家，在非核政策桎梏下，挑戰自然更大。

期待兩部會把12項戰略可於2030年順利達標的執行步驟與具體作法一併公布，關鍵不是「華麗」的數字，民眾更想知道的是，未來如何在非核但無損經濟發展的情境下，確實能「一步一腳印」地通過挑戰，順利迎來淨零。

國發會、經濟部請再加把勁！