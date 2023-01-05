誰是民進黨九合一敗選的戰犯？賴清德繞過蔡英文操弄「抗中保台」的敗選責任，祭出「和平保台」的新論述，黨內要角紛紛附和。

不知賴清德是護主心切，還是邏輯觀念誤謬？「抗中」是動詞，「保台」是目標、也是結果的期望值。採取某種行為企圖達成某種目的，邏輯說得通的。但是，「和平」如何能保台？

中文裡，和平一詞，是名詞，可以是形容詞，也可以是副詞。和平用作名詞，那麼，和平保台是甚麼意思？叫一個名為「和平」的東西來保衛台灣嗎？和平用作形容詞，那麼，民進黨打算如何和平的、平和的、平靜的保衛台灣？若把和平用作副詞，那麼，民進黨怎麼樣和平地保衛台灣？是要用非武裝的方法、手段、裝備，和平地保衛台灣嗎？

邏輯上，抗中保台，是因為民進黨「自我認知」且「自我實現」中共有武力犯台的企圖，所以要抗中，以保台。賴清德硬坳「和平保台」，和平既然是前提，兩岸和平，又何須保台?保甚麼台?保民進黨不垮台?如果說，民進黨期望透過兩岸和平的主張與政策，以求台灣全境安全，那麼，又何需耗費巨資向美國購進大量不適用的武器裝備呢?又何須應允美方之請，延長役期為一年呢?持續武裝、延長役期，都是嚇阻政策，與和平無關。

行動就是檢驗謊言的唯一標準。民進黨若要讓台灣百姓和對岸決策者都相信「和平保台」不是謊言，真想用和平政策和手段來保台，那麼，何不即刻承認九二共識，宣布在兩岸簽署的23項協議基礎上，與對岸共謀兩岸乃至於亞太與世界和平？！

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