從沒見過哪一國的外交部長那麼好戰、那麼好講話，三不五時就對外發言，散布不惜一戰的言論。

外交部長吳釗燮最近在法國報端提到，台灣人深受烏克蘭人為主權及自由而戰的勇氣鼓舞，多數台灣人已準備好捍衛國家為自由而戰。是誰讓吳釗燮這麼說的？還是吳釗燮自己有這樣的認知？

沒錯，戰爭的氛圍逐漸加劇，美國官員拚命往台灣跑、兵役期限從四個月延長到一年，儘管義務役的待遇提升，但老百姓真的願意上戰場嗎？在少子化的台灣每個孩子都是寶，為什麼吳部長的兒子可以在國外當高官，卻要別人的孩子為台灣犧牲？保衛台灣當然應該，但人們要問的是，為誰而戰？為何而戰？為什麼馬英九時代兩岸可以和睦相處，蔡英文執政卻是兵凶戰危、戰鼓頻催？

不知道台灣人是否已準備好為自由而戰，只知道｢票投民進黨，明天上戰場｣。這一切不都是老美一手打造的嗎？美國人提供武器，讓台灣年輕人上戰場，然後跟烏克蘭一樣，拖累俄國、拖累中國大陸，反正死道友不死貧道，烏克蘭和台灣老百姓只不過是美國人的炮灰而已。

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