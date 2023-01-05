《孟子·盡心上》孟子曰：「善政不如善教之得民也。善政，民畏之﹔善教，民愛之。善政得民財，善教得民心。」然，得民心者得天下！民進黨部分政客奸巧、嚴重的貪腐，檢調即使不辦！人民的眼睛是雪亮的，2022的九合一大選結果就是最好的證明！台灣目前從中央到地方，在治理的途徑上，太多的口號、毫無實惠可言！苦的是百姓啊，如何有效治理繁榮發展？容我講述一段多年前的往事⋯！

1999前，正是我主持電視的高峰期、每週都有觀眾組織的一兩個美食團與我同往澳門（陸續出了38團）。還是葡國政府的澳門旅遊局，幾乎都要頒榮譽市民給我了！當時的澳門黑道橫行，當街開槍，甚至丢躑手榴彈⋯可謂政府既無能又貪污、黑道猖獗，失業嚴重、民不聊生，嚴重到繁華街道都沒人，觀光客只有不怕死的台灣人！

2007年一次特殊的機會，在澳門接受當時特首何厚鏵的接待宴請前，何先生有備而來的說「梁先生感謝您在澳門最黯淡的時候支持我們，還大力推薦澳門的蛋撻給台灣朋友⋯⋯」我：「請教何先生，1999的澳門百業凋敝，澳門窮死了！您如何這麼快速的治理如此成功，尤其黑道已靜如止水？」

何：「治理者的首要條件就是認清自己有什麼、沒什麼。改革的前提，不能依照公務運作的公式。」何接著說：「葡萄牙人在澳門一百年，卻沒發現澳門是亞洲最多『通曉葡文』人才的地方，我上任即刻延攬澳門的大學生，積極拓展使用葡語的地區，包括葡萄牙、巴西、安哥拉、莫桑比克、維德角、聖多美和普林西比、幾內亞比索、東帝汶和澳門，共計9個國家或地區的經貿往來，我邀請他們在澳門設立亞洲的經貿辦公室，我提供5年的所有優惠政策⋯他們來了，本來沒工作的大學生有用了，他們利用澳門做跳板之後生意好了，我的大學生不夠用了，解決了所有高教生的就業問題」。

何：「澳門過去的賭牌執照只有1張，也就是說完全被特定人士壟斷，我上任之後開國際標再增加兩家國際證照，其目的就是開放才有競爭，競爭才有進步！但這些外來的博弈業者，除了要遵守我的博彩法，外來的集團有兩家分別是永利集團和銀河集團」。

「這其中一家主要業務是做family travel的，我們透過他們招攬所有前往大陸、亞洲的遊客，將澳門當作中繼站，我只要求遊客在澳門待上一天就行了，我要求他們還要主動做婦幼的相關娛樂設施⋯」；「另外一家是做Exhibition business的，我們要求他開拓亞洲與大陸會展業務的時候，將澳門作為中繼站，我們也蓋很棒的會展中心給他們，帶動澳門被利用的價值」。

而這兩家國際公司的引進也刺激了舊有的博弈產業，他們也引進資金投入更大的資本，這可謂的一箭三鵰」。

「最後回答你治理黑道的問題！」他說：自古以來，沒有任何一個國家可以把黑道消滅，如果有，那也是一時表面上的風平浪靜，隨後的小弟再小弟⋯都會再前仆後繼的出來當大哥」。解決之道就是攤開來溝通，我找我的警政官員直搗黃龍，約法三章，一觀光客不能動、當地百姓不能動、官員更不能動、澳門不可以用槍鬧事、賭場利益自己劃分⋯總之自己管理好自己、管不好、我出手管⋯到時候收掉你們所有的利益⋯結果黑道管黑道，管得滿好！」現在澳門治安比香港好啦！」

看完以上對話，您想到了什麼？《貞觀政要》：為政之要，惟在得人，用非其人，必難致治。此刻的台灣黑道、貪腐如此之猖獗，人事的佈局至關重要，試用三個月後，不適者沒有人情、即刻更換，台灣中央到地方，改革的時間表已刻不容緩！

（作者為伊尹學院院長）

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