台灣軍方已經公開表示，美國政府在美東時間12月28日，就「陸上機動布雷系統」，總額1億8000萬美元對台軍售案，進行「知會國會」的程序。意思是什麼？就是台灣要求買這個禍國殃民的系統，美方同意，批准了。

台灣軍方說，這玩意兒，有高機動性。可以快速布雷，有助於提升不對稱作戰能力。對美國提供「防衛性武器」，我方表達誠摯感謝。笑死了。台灣軍備，不是美國下指令？不是美國要台灣買這個上世紀80年代的地雷系統？台灣還要感謝美國，謝謝你讓我買？

台灣這次買的，是14套車載型的「火山」陸上布雷系統。載具M997A4重型運輸車，地雷是m87A1戰防雷。一輛車可以載960枚地雷，40多秒就可以把所有地雷，布設在125公尺X1150公尺的範圍內。還可以裝設在黑鷹直升機上。想想，這有多可怕？

火山布雷系統，是冷戰時期的東西。《渥太華條約》簽訂以後，就被封存20年了。結果，2014年烏克蘭戰爭以後，美軍違反聯合國反地雷公約，悍然拿出來用。台灣軍方便解說，這是「戰防雷」，不是「人員殺傷雷」，沒有牴觸呀。那請告訴我，為什麼以前要封存20年？

現在，不就是因為美軍不甩聯合國，不甩《渥太華條約》，不甩國際規則，所以台灣乖乖跟進嗎？所謂的台灣向美國申請買火山雷，不是美國指著要台灣買這個那個，來把自己弄成刺蝟的嗎？

把這些地雷，撒在台灣土地上，是認為這樣可以嚇阻共軍？可是，一但共軍登陸了，用地雷就可以阻止？台灣是寧可打個血流成河，也要台獨，絕不跟大陸統一？一旦共軍登陸，台灣是打算絕對要為美國打到底？

台灣遍地地雷，會是怎樣的場景？有人說，灑布出去的地雷，可以設定自毀。但如果自毀設定失靈呢？因為地雷外殼不是金屬，所以金屬探測器無法偵測。那要怎麼除雷呢？金門的地雷，造成多少傷亡跟悲劇，教訓還不夠？

台灣一定要聽美國的？走美國指的路徑？做美國要求的事？為什麼不能跟大陸談，找一個可以真正和平的，國家可以統一，人民可以有尊嚴的方法？現在跟著美國搞，真的有尊嚴？真的有好處？

現在是蔡英文作的惡。我只想問國民黨跟所有想選2024的人，你們要怎麼面對美國？你們願不願意承諾，如果2024當選，會不會放棄這個傷害台灣的火山地雷系統？對美國要台灣要全力圍堵中國，要不對稱戰略，你們會怎麼做？

不要講一些沒有營養的空話。告訴我們，你們是會繼續民進黨的親美腳步，還是要怎麼做？不要只是換了黨上台掌權，卻繼續親美反華。（作者為作家）

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