針對藍營對延長兵役的立場，根據媒體報導，趙少康因公開嗆「國民黨執政後就改回來」，致使黨中央遭AIT質疑。很快地，不具名的「知情人士」又出現了，於媒體痛批趙「不負責任的話隨便講」，「沒資格代表國民黨講話」，「只是個人意見，完全不用理會」，「險些壞了國民黨的大局」。

大局啊，國民黨的大局是什麼？按其前後語意，應是指「重返執政」，而不是「人民福祉」，都2023年了，國民黨內的路線問題還停留在2016年，同樣的問題反覆吵，從來沒個結果，只好吵個不停，吵到現在，終於顯露問題的重心在於「重返執政」偏離了「人民福祉」。

國民黨「重返執政」與「人民福祉」之間能不能畫等號？如果不能，國民黨的「大局」亦是「死局」。我想請藍營選民自問，好不容易蔡英文快滾了，要不要拱一個「男版蔡英文」上台？無論他姓朱，還是姓侯。

這不具名的當權派代言人，講來講去，其實與綠營的抗中保台一樣邏輯矛盾，狗屁不通，此妖風不除，藍營頗有可能推出一個「男版蔡英文」。

該「知情人士」稱，國民黨絕不為民進黨決策揹鍋，因為延長役期一定會引發不滿；但國民黨不反對延役，支持備戰，強化國防，因為怕被貼紅標籤，而且近來各家民調均顯示6、7成民眾贊成延役，國民黨「還真沒膽量與民意反向而行」。

讓我順一下這個邏輯：延長役期一定會引發不滿，所以國民黨不願揹鍋，但國民黨支持延役，因為不敢違反民意。

讀者智商一定正常，請問上述邏輯矛盾不矛盾？肯定有個地方出錯了對不對？錯在哪裡？錯在其無法解釋為何「延役會引發民眾反感，而多數民意卻支持延役」。

既然多數民意支持延役，何以民進黨敗選後陷入猶豫？既然延長役期一定會引發不滿，何以國民黨支持延役？是不是很錯亂？是的，選舉邏輯就是天然錯亂。

趙少康是聰明人，知道是民調在作怪，但聰明度有限，所以沒敢否定民調，因此只是強調，他看重的是那3成堅決反對延役的民眾，因為7成支持率是「事不關己的數字」，「3成反對的是紮紮實實的堅強抵抗」。

就是這滿滿的「戰鬥氣質」，趙少康被公子朱當權派厭惡，因為「朱黨」的選戰策略是「不動如龜」，坐等民進黨自食惡果，國民黨只要接收賭爛票就贏了。此外，一切來自綠色民粹的攻擊，朱黨都是以息事寧人的態度處理，你抗中我也反共，你親美我也親美，你挺同我也挺同，你備戰我也備戰，各種「拿香跟拜」。

我猜，趙少康應該早已感覺到黨當權派在鬥爭「戰鬥藍」了，只是去年選前不好發作，直到現在才加倍奉還地還擊，痛批國民黨「給人家笑，當民進黨的尾巴黨都沒人要」。

歡迎趙少康跟上來，「尾巴黨」這三個字，我都反覆酸國民黨好幾年了。

從就策略論，趙旗幟鮮明主張2024是「戰爭vs和平」的賽局，台灣不能讓美國予取予求，並機靈地引述侯友宜的主張「不要做強國的棋子」倒刺朱黨。而朱黨難以否認此戰略的正確性，但強調光憑此無法勝選，還得對中間與年輕選民顯示國民黨也支持備戰，而不光是「避戰主和」。

又來了，拿中間與年輕選民出來擋子彈，一向是「尾巴黨人」掩飾綏靖主義與無能的王牌藉口，他們常常宣稱「戰鬥藍」路線會推開搖擺選民與年輕人，所以對綠色民粹要一讓、二讓、三讓，最好讓到藍綠不分。

此心態助長了對內鬥爭「深藍語境」，對外討好綠色民粹以求「歲月靜好」的歪風。說到底，公子朱這群藍營當權派，心中並無藍綠，只有美國爸爸而已。而前主席吳敦義代表的本土派，心中亦無藍綠，只問選舉利益而已。

因此，趙少康所代表的「戰鬥藍」路線，與現在當道的「尾巴黨人」根本不相容。在黨萎靡的時候，要靠「戰鬥藍」站前面衝鋒陷陣，在黨行情回升的時候，要靠「鬥倒戰鬥藍」討好搖擺選民與年輕人。

故事就是這麼簡單，無論趙少康是否「深藍」，其「戰鬥藍」路線必將被貼上「深藍語境」標籤予以鬥臭。可恥的是，「尾巴黨人」盤算著，鬥爭深藍的最大助力，是綠營側翼與網軍。

至於黨中央，負責放狗咬人，讓不具名的「知情人士」四處放話，批鬥你破壞團結，不顧大局，思想過時，不負責任，想將國民黨「新黨化」，與「私心自用」就好了。

除了來自「知情人士」的攻擊，君不見，「趙少康反延役」議題下的留言區爬滿蟑螂，多的是綠營側翼網軍見縫插針，踴躍幫公子朱鬥臭趙少康？

終究，趙少康也成了「深藍語境」，成了另一個洪秀柱，另一個韓國瑜，與另一個羅智強。

對人民而言，延役若是錯的，就是錯的，若是對的，就是對的，只有無恥政客才會邏輯矛盾地混淆視聽，搞「既錯也對」與「既對也錯」的政治煙霧。

對個人而言，美國搞武裝台灣就是錯的，實例就在眼前，烏克蘭活生生「備戰就是引戰」，美國與蔡英文加上藍營尾巴黨人騙你「備戰就是避戰」純粹愚民。更重要的是，烏克蘭戰場至今不見美軍，未來台灣要如何獨戰解放軍？就靠增加幾萬名延長一年兵役的義務役就有威懾力避戰嗎？

國民黨支持延役，也贊成巷戰嗎？支持強化國防，也贊成「娃娃兵」嗎？不敢完全支持所以要搞但書吧？但大方向支持就是支持，選民誰理你那些枝枝節節的差異？用趙少康的話說，尾巴黨為求「既對也錯」以區隔綠營，搞些「拉拉雜雜的條件」，「莫名其妙的配套」，拼湊都不像樣，「當民進黨的尾巴黨都沒人要」。

趙少康的「反延役」立場，難道只有深藍支持嗎？深藍有3成這麼多？裡面都沒有年輕人與中間選民？粗糙的帶風向民調說只有3成大家就信了？

民調欺騙度最大，「延役」與「巷戰」是美國武裝台灣裡一整套的軍事邏輯，哪個民調在調查「延役」意向時，連帶問人民支不支持「巷戰」的？若問精細一點還會有7成嗎？拿粗糙的民調說事是不是「美國順民」的自我掩飾？

因此，尾巴黨重返執政的「大局」，就是「死局」，甘願做強國棋子就是賣台，我們到底要被美國順民統治多久？

趙少康掌握媒體話語權，黨當權派靠一己之力想把趙推到「極端主義」恐怕也不容易，不過在此想提醒趙少康，這局不是黨內的路線之爭而已，只要主張違背美國聖旨，莫說綠營必助陣公子朱，你的戰鬥藍隊伍裡都可能有人會被策反，最好盡早團結所有能團結的對象，否則很快會落到孤軍奮戰的困境。

我相信台灣民眾已經開始疑美，而今年變數恐比去年多，戰爭陰霾更是揮之不去，因此疑美風氣還會加劇，而假民調的偏差則會愈來愈大。直覺比假數據更準，請趙少康站在人民的立場，堅決反對武裝台灣。

至於躲在暗處放話的「知情人士」，有種就去趙少康節目辯論，在綠媒放箭，就是想引塔綠班蟑螂介入黨內鬥爭，這種黨中央真下作。（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※