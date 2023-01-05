美國又宣布新一輪科技制裁名單，長江存儲、寒武紀及上海微電子等36家入列，其中21家與人工智慧晶片研發、設計及銷售有關，顯見大陸半導體發展對美國威脅愈來愈大，逼使美國必須加重圍堵力道，阻止大陸彎道超車。隨著美國步步進逼，大陸積極推動晶片產業本土化政策，投入大量資源鼓勵創新研發，半導體企業如雨後春筍般冒出，十分火紅。

半導體投資盛況空前

根據《南華早報》報導，2020年大陸共2.3萬家半導體公司註冊，已打破紀錄，2021年更高達4.7萬家，成長速度超過1倍。從國家到企業，無不卯足全力衝刺晶片國產化行動。其間雖有部分只想圈錢、騙取政府補助，最終因無力經營而倒閉，但絕大多數半導體新創企業骨子底，都有一定技術含量。從大量出現的半導體獨角獸企業，不難看出這個事實。

根據大陸新財富網統計，截至2022年11月底止，大陸半導體獨角獸家數再創新高，首度突破50家，整體估值8584億人民幣，涵蓋上中下游，從設備材料到晶片設計再到晶圓製造封測，無所不包。

其中，包括像摩爾線程及瀚博半導體等獨角獸，創辦人來自NVIDIA及AMD這類美國知名半導體企業，技術背景不在話下。更不用說，估值超過500億人民幣、位列前3名的睿力集成、紫光展銳及中芯集成，背後都有大集團技術及資源支持，並非濫竽充數。

大陸半導體投資盛況，不只出現在早期資金與私募市場，IPO市場也不遑多讓。早先《華爾街日報》報導，至2022年12月15日止，與晶片設計、生產及設備製造有關的大陸半導體廠商，2022年總共透過IPO募集120億美元資金，募資金額是2021年的3倍。若再加上已提交IPO申請但尚未通過的，更高達170億美元。

投資人願意拿錢出來，支持大陸半導體產業發展，絕對不是壞事。除可加速大陸科技創新進程外，也能帶動產業轉型升級，盡早實現科技自立自強目標。特別是這類獨角獸或IPO新創，能夠在資本市場脫穎而出，多數具備一定的技術與應用創新含量，是未來經濟成長動能的保證。對目前經濟陷入三重壓力泥淖的大陸來說，可適時挹注動能，發揮振衰起敝作用。

留意產業M型化風險

不過，作為政策制定者與推動者，北京須留意產業M型化風險，以及過程中可能衍生的貪汙腐敗問題。也就是說，把資源過度集中於某一特定產業，不只會嚴重排擠其他產業發展、造成失衡亂象，也會加劇景氣循環與產業之間的關聯波動，帶來更多的不確定性與風險。尤有甚者，高度扭曲的政府資源配置，亦可能讓本已不均的所得分配，更形惡化。

另一方面，政府集中引導資源到某一產業，容易引發相關廠商或人士的尋租行為，從而導致貪腐現象大量產生。日前大陸半導體業掀起一連串肅貪反腐風暴，包括政府部門、「國家晶片大基金」及業界在內的多位重量級人士，如原工信部部長肖亞慶、大基金總經理丁文武及紫光集團前董事長趙偉國等，陸續遭到國監委調查，就是明證。

不容否認，半導體產業發展對大陸確實相當重要，尤其是在面對美國科技制裁壓力與產業升級轉型拐點下，晶片自主化能否及早達成，更具特殊意義。只是，這個過程絕對急不來，產業發展不是短期政策所能奏效，需要長期資源投入與經驗累積。尤其晶片生產需要基礎科學的投入、製程研發能力與一流的工程師，前端基礎科學的能力更重要。

台灣晶片製造能力全球首屈一指，研發主要集中在製程技術，先進技術則依賴美、日。台灣的優勢在一群高品質、守紀律的工程師，晶片製造良率全球最高，但基本上屬於代工性質，談不上自主性。大陸發展半導體不能走台灣的老路，要從基礎科學著手。對中國大陸而言，半導體基礎科學的研發，比資金投入更重要，資源投入與經驗累積需要同步，過早投入的資源往往是貪腐的溫床，戒之慎之。