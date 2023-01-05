農曆新年在1月下旬，對華人世界來說是福音，也就是放完農曆年假以後，就可以加緊展開新年度工作，等於比往年多了3個星期至1個月，提前開展今年工作。

我訪問過多位成功人士，他們皆惜時間如金，印象最深的是王永慶，他分秒必爭。王永慶典型的會客時間以15分鐘為單位，如果他覺得你言語無趣，就馬上走人。管理時間等於管理自己，華人首富李嘉誠多年來堅持早上6點鐘起床，但是每天都把鬧鐘設在5點50分，這樣他有10分鐘時間準備起身。

我曾深度訪問張忠謀，寫成《半導體教父張忠謀》一書，寫完後，他跟我正經地算起帳：「你用了我144個小時」，我跟他去新竹時，在路上的時間也算，我出席他主持的會議也算。原來他是這樣算時間的。

想想看，他們如此斤斤計較時間，但是我們卻如此浪費時間，逛網站、滑臉書、微信、Line，在網路上浪費的時間，是王永慶、李嘉誠的多少倍。

尤其這幾年因為疫情關係，大家都在家裡工作、休閒，沒有正常社交活動，每個人使用網路的時間幾乎都加倍。網路遊戲尤其讓人成癮，世界衛生組織正式將「網路遊戲成癮症」（Gaming Disorder）列為精神疾病，不單危害自己也危害周圍人，應該要尋求專業機構協助。

因此新年伊始，如果不滿自己網路上癮者，應該是戒除網路上癮的好時機。戒網路和戒酒、戒煙，甚至戒毒癮一樣，很困難，一下戒掉，會有頭痛、焦慮、不知所措的情形，必須制定計畫逐步來，不能一蹴而就。

網路就是隨時隨地可以得到你想看、想讀、想打的內容，首要目標就是節制上網時間，例如每天規定自己只能看社交媒體1個小時，然後兩個月後縮短為45分鐘，再來就是30分鐘，最後也許覺得索然無味而放棄，有如減肥，必須分段進行，持之以恆。

而具體實施方法也因個人而異，原則是遠離誘惑，將手機、平板擱在比較遠的地方，不要進入臥室，尤其在晚上，手機對睡眠有害。螢幕發出的藍光會讓大腦誤以為身處白天。臥室以外，也可以創造無電話區域。例如，一家人吃飯時就把手機放到一邊至少30分鐘，彼此交流。

紐約大學斯特恩商學院營銷教授、《不可抗拒：成癮科技的興起和讓我們欲罷不能的生意》一書的作者阿爾塔表示，科技公司採取了行為心理學中的技巧，讓你對其產品上癮。比如Facebook和Twitter設置了時間軸，讓你可以無限滾動瀏覽更新，最大化你花在他們網站上的時間。

其次就是減低誘惑，可以把手機調成灰階模式，螢幕看起來沒有如此絢爛。另外有些人故意將網速降低，若太慢出現，使用人不願意等待，就失去興趣。還有人設法在瀏覽器的設定裡調成不顯示圖片，螢幕看起來較不具誘惑。此外，瀏覽某則事件或新聞時不要點進link，瀏覽的時間就大大減少。

科技界大老和普通人習慣大不相同，遠東集團及遠傳董事長徐旭東平常用的是傳統手機，只用來打電話用。很多領導人的line只是用來指揮工作，不會閒聊。

2010年，iPad問世。賈伯斯把平板電腦帶給全世界，但他從不讓自己的小孩玩iPad。推特創辦人威廉斯寧願買幾百本書給兩個兒子看，就是不買iPad給他們。舊金山灣區的一家私立學校禁止學生攜帶任何電子設備，包括iPhone和iPad，而該校75%的家長都是科技公司的高管。

新年發願，成為網路的主人，而非奴隸。

（作者為國際新聞教授、傳記作家）