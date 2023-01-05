今年元旦，國發會發了一篇新聞稿，題為「促轉基金捐贈中影公司影片資產，影視聽中心接續典存發揮價值」。由於2022年5月促轉會依法解散後，國發會承接其基金業務，包括中影公司的影片資產，其中202部電影，將無償贈與國家電影及視聽文化中心，如愛國軍教片《英烈千秋》、《八百壯士》，侯孝賢早年作品《兒子的大玩偶》、《童年往事》，李安的父親三部曲《推手》、《囍宴》、《飲食男女》，以及蔡明亮《愛情萬歲》等得過國際大獎的影片。

中影成立已超過半個多世紀，在台灣電影史上有深遠的影響與不可磨滅的貢獻。因為2018年被認定為不當黨產而訴訟多年，最後於2021年和解，條件之一，就是2006年以前的著作、影片權讓與國有。無論這過程是否有爭議，最後數百部影片的所有權歸國家影視聽中心，也就等於是屬於全民所有了。這就好比藝術家畢生的創作捐給國家美術館一樣，可以讓一般民眾有更多機會親近藝術。從結果論以及文化近用的觀點來看，並不算壞事。

然而，國發會贈與這200多部影片並非無條件奉送，而是透過契約捐贈方式，約定「相關使用時應落實傳達轉型正義理念」，以「作為轉型正義相關文化事務之用」。這就令人相當困惑了。

首先，國家影視聽中心的業務與轉型正義無關。根據《國家電影及視聽文化中心設置條例》，其設立的宗旨是「為典藏國家電影與視聽資產、推廣及促進電影、視聽文化發展」。典藏、推廣，基本上就是博物館的功能，要求一個國家級的電影博物館宣導轉型正義，恐非民主國家的常態。

其次，中影這些巨片的內容也與轉型正義無關。李安的《飲食男女》無涉政治，蔡明亮《愛情萬歲》的特殊拍攝手法更不易為一般大眾理解，至於《八百壯士》，簡直就是「政治不正確」，要怎麼傳達轉型正義理念？

最後，也是最糟糕的，它形同以政治干預文化，觸犯了藝文界的大忌。民主國家最痛恨當權者透過政治手段控制創作內容，打壓反對聲浪。典型的例子是1999年紐約市長朱利安尼以切斷補助為要脅，下令市立布魯克林美術館停止展出「知覺展覽」的系列畫作，蓋因其中一件作品引起宗教團體不滿。朱利安尼此舉招致美國公民自由聯盟等組織的譴責，認為他在搞審查制度，美術館更提出控告，最後勝訴。

台灣自從2018年的「東廠事件」發生後，促轉會名聲大壞，所謂「轉型正義」變成了排除異己的「不義」手段。如今促轉會解散了，可是《促轉條例》仍在，那些「不義」的「毒素」還隨著基金的移轉到處流竄，連老電影也受到「汙染」，真是情何以堪。

無論如何，這些無辜的老電影被貼上「轉型正義」的標籤，說不定是件好事，因為它可以提醒後人，台灣曾經發生過這麼一段荒謬的歷史。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）