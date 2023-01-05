原本外界認為民進黨九合一選舉的慘敗，檢討整個失政失德，一眾大咖們都是共犯結構，只有即將被選為黨主席的賴清德未遭波及，成為帶領全黨改革再出發的希望所寄。不料近日賴的政治「本命區」台南市黑金弊案連環爆，不禁令人質疑事態發展下去，賴清德如何還能坦然無愧地競選總統！

台南是比高雄更「綠得出汁」的文化古都，在民進黨長達30年的執政下，號稱綠營的民主聖地。但去年九合一選前88聲街頭槍響，掀開台南市議會正副議長選舉傳涉光電利益與黑金勾結的潘朵拉盒子；政治染黑外，府城高階警官還驚傳涉恐嚇取財拒捕。曾幾何時，純樸古都、民主聖地，竟已腐敗至此。

在台南市議長選舉當天，綠委陳亭妃又po文喊話「檢調該動手了吧！」連明星級立委都得透過網路發聲才能爭取各界關注，顯示台南黑金勢力盤根錯節，遠非外界所能想像。近日又驚爆正副議長選舉涉嫌黑金賄選，遭檢調搜索偵辦，台南政治內幕簡直臭不可聞。

過去民進黨最愛批判國民黨地方執政的就是黑金問題，哪裡會想到今天竟然會落到自己頭上，反諷的是，賴清德的政治發跡從立委到市長，這麼多年來都在台南，今天古都黑金病症總爆發，難道他都沒有責任嗎？還是他要說這些問題都是從他離開台南後才發生的？

冰凍三尺非一日之寒，如今台南已成官、商、黑、金、槍結合的罪惡之都，當初從台南市長任內取消議員配合款到拒進議會，都高舉對抗黑金大旗的賴清德，如今光是一句「嚴加查辦黑金」就能撇清責任嗎？這把黑金之火燒下去，未來選總統不怕站不住腳嗎？