台南市正副議長選舉爆發賄選疑案，傳言既涉金又涉黑，引來檢察官大動作傳拘及搜索。其實，黑金介入縣市正副議長選舉，是傳諸全台的老故事，今天台南市正副議長賄選案之所以全國矚目，主要因台南是民進黨長期執政的民主聖地，也是綠營2024總統候選人賴清德的政治本命區，而民進黨長期強調的口號「清廉」，這次卻醜態百出，三兩下就敗在黑金之下了。

雖然這場議長選舉讓民進黨在台南市贏得全面執政的面子，但民進黨高層也知道，黑金的介入實質上是讓民進黨輸了清廉形象的裡子，因此，不僅民進黨說要啟動廉政會調查，總統府也聲明支持檢調依法徹查到底、毋枉毋縱。

不過，民進黨及總統府的表態，都只是說說應景的場面話來騙騙社會大眾，不具任何實質意義。未來即使檢調單位查出個二五六，將涉案的議員們依賄選等罪嫌起訴，甚或也被法院論罪，也只能說是涉賄議員的手法太過粗糙，被檢調抓了小辮子，無涉民進黨及總統府的表態。

黑金介入台南市正副議長選舉，傳得滿城風雨。「黑」的部分，傳說不只有議員被黑道兄弟登門「好言相勸」，還有被人家「請上車」、「手指頭比出手槍的樣子」等驚心動魄場面，再加上學甲開的88槍黑槍，這也難怪台南市議員感嘆「金不可怕，黑才可怕」。

與其說台南市議員對黑金有如是的感嘆，不如說台南市這場議長選舉的黑金是直接打了民進黨好幾個巴掌。因為眾所皆知，台南市是民進黨長期執政的縣市，是民進黨最基本的地盤，這場正副議長的選戰，幕後不是國民黨或其他在野黨與民進黨相爭，而是民進黨內部不同派系的選戰。動用黑金手段的都是民進黨的人。

依據在地人的說法，這次的「金」，指的是光電業者擺出來的譜。大家如果有興趣了解，只要稍為Google一下網路資訊，很容易可以了解某些光電業與台灣政治黑暗面的關係。熟知行情的人都知道，一般建設工程回扣的「合理行情」是工程總經費的1成5至2成。但光電工程的行情超高，「合理行情」可以到3成5。

由於光電是新興產業，又掛有綠能的美名，是當前各級政府鼓勵甚至獎助的行業，因此，很多光電業者在各個縣市建立關係打通人脈。縣市政府官員的關卡當然要通，議會也是要通。這次涉及台南市正副議長賄選案被約談的人當中，就有光電業者的身影，而且這個身影，也在許多縣市議會裡晃動。

有錢有利雖能使鬼推磨，但鬼推磨的法則對有權有勢如議員之類的人，並不一定有效。也因此才有了黑道介入的需求。一般認為，有錢的人，尤其是多金的民意代表，光是錢並不一定能動搖他們的心志，必須還要有黑的一套，才能加深成效。

台南市一向是台灣黑槍的故鄉之一。過去不少列榜十大槍擊要犯的罪犯，不是出身台南，也是以台南為地盤，四處作案。所以，台南市議員對於黑槍、黑道不會太陌生，多懂得如何對應。今日之所以有議員敢於傳出黑道介入選舉，應該就是民進黨內部派系「有計畫」的揭露，希望獲得當局高層重視。

問題在於，當黑金弊案在台南被揭露且查辦之後，未來其他縣市民進黨派系的黑金又要如何處理呢？全民都在看。

（作者為資深媒體人）