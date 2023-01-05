民進黨九合一選舉慘敗至今已40天，政局彷彿進入垃圾時間，舊人舊政舊套路，絲毫未展現新氣象。蔡英文的敗選分析及民進黨的檢討報告迴避問題，不解民意，既不認錯更不悔改，一切照往例行事。敗選不是嚴重問題，嚴重的是面對敗選的輕忽態度，好像千錯萬錯，錯在民眾對民進黨的輝煌政績認識不清，感受不足，所以該改的是民眾的認知與政治宣傳。基於這種思維，該對敗選負起主要責任的內閣，至今沒有進行改組，最該下台負責的行政院長蘇貞昌至今仍霸占要津。

與民意脫節仍得意洋洋

民眾對於當局近乎麻木不仁的表現普遍不滿，對蔡英文總統和蘇貞昌的信任度、滿意度在選後1個月全部崩跌，正向評價大幅重挫，負向評價暴增。根據「美麗島電子報」去年12月國政民調，蔡英文滿意度比選後3天續跌了7.6個百分點，創下過去3年總統滿意度最低紀錄。她選後3天的民調，滿意度其實只小跌2.1%，近1個月民調卻大幅滑落。蘇貞昌崩跌的情況更嚴重，選後1個月的不滿意比滿意更高出25.1個百分點。連帶的，民進黨由於選後未能改弦易轍，導致政黨形象溜滑梯式下降，選後1個月民進黨的好感度暴跌到34.5%，反感度暴增為56.5%，以至於與國民黨之間的好感度出現黃金交叉。

這個趨勢極不尋常，蔡蘇卻完全無感，仍然沉醉在自我感覺良好的夢幻中。蘇貞昌更是口頭辭職而心裡戀棧，他欣聞高雄市長陳其邁公開支持他留任繼續穩定政局，竟將拒辭心意溢於言表，興奮地說，在沉默螺旋效應下，陳其邁願意站出來講話，「我們備感溫暖」。許多民眾聽到蘇貞昌這席話心都涼了，究竟還要忍受這個粗暴而無能的行政院長到幾時？

面對民眾深惡痛絕的心情，蘇貞昌像是走在另一條平行線上，竟在臉書大玩抖音模組吹噓政績，得意洋洋，儼然是向外界宣告閣揆留任底定。蘇貞昌一方面與陳其邁南北唱雙簧，為自己護盤，另一方面則大玩取悅民心的把戲。蔡總統新年談話宣告超徵稅收需未雨綢繆，優先協助高風險的國人與產業，蘇卻大放利多訊息，宣布其中1400億用來全民共享，每人發現金6000元，日前又加碼過年前公務員可以拿到年終獎金。此舉不僅搶盡總統風頭，簡直是和蔡公然別苗頭，企圖收攏立委和公務員，也平撫對他不滿的民心。

施政黨派掛帥包庇不法

蘇貞昌不但強勢與蔡總統競爭政策與人事主導權，也與部會首長搶奪人事權，他跟前內政部長徐國勇爭搶警政人事權，弄得警界雞犬不寧，兩人醜態畢露。他霸占金融機構人事權更是全面把持，奈何識人不明，一再誤用。最可議的是，第一金控前董事長廖燦昌近日涉及潤寅詐貸案而遭起訴，先前他曾因慶富案醜聞不斷而下台，但蘇貞昌堅持「用人唯才」，任命他回鍋公股行庫為董座，結果證明他直把貪官當賢良重用。

蘇貞昌利用行政院長的大權霸道亂政，更是罄竹難書。遠的不說，就在近期，他仍在固執而強悍地抗中，比如小三通搞半套，不給予眾多在陸台胞循便捷途徑返台；先前他還怒斥前往大陸交涉酒類及農產品被禁及小三通事宜的金門政要。衛福部疫苗後續採購不力，部長反而嘲諷捐贈BNT疫苗的人；農委會和食藥署對農漁食品輸陸受挫一籌莫展；民進黨政二代捲入詐騙、毒品與組織犯罪，他無動於衷；黑道介入政府運作，比如台南88槍案，行政院一無對策；不讓柯文哲留下政績，繼續卡關大巨蛋核照；內政部代理部長繼續與立委唇槍舌戰；經濟部介入遊說只有資本額5萬卻想承包光電直升機業務的疑案；國家通訊傳播委員會（NCC）繼續護航英系政要幕後支持的電視台取得執照。

蘇貞昌跟這一切都脫離不了關係，他蠻橫施政、包庇不法、黨派掛帥，根本不適合繼續霸占閣揆大位，「蔡蘇體制」已與民意脫節，早該另起爐灶，豈能讓其再苟延下去？