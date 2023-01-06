進入藏區之後，你會驚訝於藏地的信仰虔誠度，一路上都會見到路上推放的「瑪尼石堆」，藏語稱為「朵幫」，意思就是堆疊的石頭，這樣的石堆在藏族聚集的地區很常見，在幫主的《壯遊中國》雲南之行全攻略路線上也見到許多，藏民在石頭上刻劃六字真言或咒語經文，堆疊起來祈求好運。

此外還有「風馬旗」、「轉經輪」等等，或是遠遠的山頭看到七彩經幡。

山頭上七彩經幡。（作者提供）

就這樣一路欣賞著藏區的美景，讚嘆著濃郁的藏式風情與宗教氣氛下，我們其實是一路往高海拔前進的，抵達塔公草原的海拔高度為3730公尺！

「塔公」在藏語中意義是：菩薩喜歡的地方。相傳公元641年，唐太宗將文成公主許配給藏王松贊干布，途經此地時，隨行攜帶的尊釋迦牟尼佛十二歲時的等身像，突然如同生根般的不走，還開口表示要留著此處！於是文成公主就在此地重塑了一座同樣形式的佛像留下於塔公寺，原來的本尊則一路送到的西藏的大昭寺。

關於神明不願離開的神蹟，幫主也有介紹過普陀山的故事：唐朝時有名為慧鍔的日本和尚來到中國，在五台山請了一尊菩薩欲回日本，船經普陀山時忽遇大風浪，船不能行，一連數日，最後海上出現鐵蓮花擋道，慧鍔和尚心道：想來是菩薩不願前往日本，於是將佛像留於普陀山，後來建成「不肯去觀音院」。

塔公草原。（作者提供）

好啦，我們進入草原吧！門票價格是15人民幣，也可以選擇騎馬，價格約在120人民幣上下。

風馬旗

首先見到的是藏區常見的「風馬旗」，由五種顏色的經幡組成：藍（藍天）、白（白雲）、紅（紅火）、綠（江河）、黃（大地），每一面旗幟上都有著經文，隨著風吹飄動就相當於把祝禱的願望送達天際。

風馬旗。（作者提供）

塔公草原

本團的達人「米兒情事」選擇了騎馬，為得不是在草原上奔馳，而是因為不想爬木棧道。草原上有一段長長的木棧道，直接通到小丘陵頂端，我們就沿著這裡慢慢的往上爬。

回首來時路，其實草原的入口處有一座木雅金塔，據說建造時耗用了一百多公斤的黃金，整個金碧輝煌。

藏式塔。（作者提供）

終於爬到小丘陵的頂端啦！這裡也是有個藏式塔，其實如果天氣好的話，從這裡是可以直接看到「雅拉神山」的！到這裡就算是參觀完畢「塔公草原」了，整體來說，以草原的規模與視覺感來說沒有非常的震撼，真正要看大片天蒼蒼野茫茫，飛吹草低見牛羊，還是得去塞北。

離開了塔公草原，就在不遠處的「塔公寺」也絕不可錯過。前面說過文成公主的故事，那不肯離去的佛像就放在覺臥佛殿內。

入口處有塔公寺的匾額，如果你跟幫主一樣走遍大陸的名勝廟宇，應該會發現所有的廟宇題字者都是「趙樸初」，這一點實在太奇妙了，什麼人可以在所有的廟宇都高掛他的題匾？幫主還特別去查了一下，原來他是中國佛教協會會長，擅長書法。各位如果去大陸的廟宇也可以觀察一下～

塔公寺的匾額。（作者提供）

塔公寺是著名的薩迦派寺廟，距今有一千多年的歷史，由於殿內禁止拍攝，幫主就沒照片可分享，寺內有精美的壁畫，描繪諸佛菩薩，當中喇嘛靜坐誦經，氣氛莊嚴隆重。

回到殿外，細看廟體的裝飾，在清澈藍天之下，高海拔的寺院，感覺離天堂很近。

當地藏式服飾的姑娘。（作者提供）

離開前巧遇穿著當地藏式服飾的姑娘，邀請拍了一張照片，好棒的畫面～～ 大家來到四川，途經此地時不要忘了進來膜拜禮佛一番。（上海幫幫主/台北）