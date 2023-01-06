府院近日決定把去年超徵的稅收拿出1,400億還稅於民，每人發現金6,000元，大家過完年就可以拿到了。這自然是一個令人高興的消息，然而，高興歸高興，稅收超徵並非經濟紅利，更不代表財政已經好轉，是否適合拿出來發，有待商榷。

所謂稅收超徵是指政府稅收實徵數超過前一年所編的預算數，超徵可能是景氣大好，以致實徵數超過預算數，但也可能是前一年預算數低估所致，因此稅收超徵不必然代表當年財政有餘，極可能依舊短絀。

我們就以近十年（101～110年）中央政府決算（不含地方政府）為例，這十年裡有七年稅收超徵，但稅收超徵的年度，財政情況很好嗎？未必如此，依決算報告，這十年裡有五年仍是入不敷出，若加計特別預算這本帳之後，這十年有八年是入不敷出，也就是十年裡有八年仍得舉債度日，如此說來，稅收超徵多數時候只是機會稅的眷顧，並非財政情勢真的改善。

以民國104年為例，這一年中央政府稅收超徵1,400多億，但經決算財政赤字仍有100億元，加計特別預算後，赤字擴至186億。再看一例，110年稅收超徵3,000多億，決算後果然有2,900多億賸餘，然而加入特別預算之後，財政赤字依舊逾1,400億，稅收超徵未必代表財政好轉，於此可知。

要衡量我國財政好不好，至少要看三本帳，往年常常是一本帳平衡了、有賸餘了，加了第二本帳就入不敷出了，加了第三本帳，就更令人擔心了。簡單講，第一本帳就是中央政府年度總預算，第二本帳是跨年度的特別預算，第三本帳是非營業基金的預算。這些年政府官員常說我們財政平衡了、稅收超徵了，所談的都是第一本帳。不過，只要把特別預算這第二本帳加上去，所謂財政平衡也就露出馬腳了，因為特別預算的特別之處就是其舉債不受公債法的限制，因此那些在年度預算找不到財源的計畫，全都跑到特別預算。近年耳熟能詳的前瞻計畫8千多億、防疫紓困方案8千多億、海空戰力提升計畫2千多億、新式戰機採購計畫2千多億，筆筆龐大的預算皆來自舉債，這筆帳不會列在年度預算裡，因此年度預算、決算或有機會平衡，但一加計特別預算，便現出原形。

這只是第二本帳而已，若再加上第三本帳，我們政府的財政情況更令人擔心，第三本帳包括科學園區作業基金、交通作業基金、經濟作業基金、營建建設基金等非營業基金，這些基金經常舉債進行建設，迄110年所累積的債務也高達6,700多億元，這同樣不會在年度預算的第一本帳出現。

由此可知，要看懂台灣財政至少得看這三本帳，但近年政府高層只專注於第一本帳，於是把稅收超徵視為財政情況很好，可以還稅於民，此一思考忽略了膨脹中的另兩本帳。事實上，依國際貨幣基金（IMF）所定義的公債，110年我國已達7.4兆元，財政壓力繼續升高，財政並沒有那麼寬裕。

這次還稅於民，可以說是一連串誤解的結果，重新審視財政統計為當務之急，如今最易為外界混淆的三本帳，散置於不同地方，不論其累計的債務，或者是年度舉債的情況，資訊都是模糊的，有時只有預算數而找不到決算數，相關註解有時更不知所云，對於想了解財政情況的人，這是一個可怕的障礙，而當人人望之卻步，財政的核心工作乏人問津，而稅收超徵反而引起共鳴，實在悲哀。

如今財政統計的問題不少，歷年用辭也未見統一，例如相關報告有時看到收支賸餘、有時又看到歲計賸餘、有時又看到歲入歲出的餘絀，一字之差，內容互異，加以分列於三本帳，要了解財政真相得有福爾摩斯的精神才行，莫說一般人看不懂，恐怕也府院高層也未必能理解。

我們認為，眼前最重要的就是把這三本帳做個整合，分年陳示各年收支、累計債務，以讓我們可以一望即知我們政府到底一年花多少錢、借多少錢、累計多少負債，當數據清楚，用詞明確，非僅有助提升國人的財政常識，也可以讓府院洞悉財政真相，對於健全財政，這是極重要的一步。

《太史公自序》一文說：「春秋之中弒君三十六，亡國五十二，諸侯奔走不得保其社稷者不可勝數，察其所以，皆失其本已。」司馬遷只以兩個數字來表現出那個時代的紛亂，並以此警戒後人勿失其本，陳示數字如此有力，解釋數字如此直率，財政官員應以太史公的精神改善紛繁的財政統計，修正模稜兩可的解釋，如此國家財政才能行穩致遠。