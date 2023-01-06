1月3日中國解放軍與武警在大陸各地陸續展開今（2023）年度軍事訓練活動。日前，今（2023）年1月2日日本防衛省統合幕僚監部稱，中共北部戰區海軍遼寧號航母編隊，1日由西太平洋經宮古海峽往東海航行，復於4日連續公布二則，中共海軍815A型電子偵察艦/796，4日由西太平洋經宮古海峽往東海航行；另055型驅逐艦拉薩號/102、052D型驅逐艦開封號/124、903A型綜合補給艦太湖號889，2日由台灣以東海域經日本與那國嶼南東160公里海域，3日經日本與那國嶼與西表島之間北上，經過我釣魚台以西70公里海域，續往北航行。

期間1至2日日本首次發現共軍第四款無人機之「無偵-7」，兩天皆由東海經宮古海峽空域進入西太平洋轉西南方抵日本宮古島以南空域盤旋後折返。情況罕見，引發台日關注。

共軍無偵-7無人機飛越宮古海峽。（圖/作者陸文浩繪製）

首先，每年共軍新一年元月第一周，依據中央軍委會主席宣布，「新軍事訓練」開始。因此，回顧去年12月中旬前後（參考20221217尚青論壇》共軍遠訓艦隊出動 日本緊張或為爭國防預算）陸續有上述北部戰區海軍艦船、遠海編隊，分批進入西太平洋進行在陌生海域遠航訓練，是為2022年下半年度，艦隊級的年終考核訓練。

迄去年12月31日全體結束年終遠海訓練後，1月1日至4日艦船陸續經日本西南島嶼周邊海域北上，過東海往黃海歸返各自駐地休整。

其次，依以往中共海軍艦船往來東海、西太平洋，多數航經宮古海峽觀之。這次，北部戰區海軍102遠海編隊，特意由西太平洋經日本與那國嶼及西表島間水域、我釣魚島以西海域北上。

近年中日紛爭有關於日本將我釣魚台主權，於2012年收歸國有、日本擴張美日「安保條約」，台灣有事就是日本有事、日本逐年增加國防預算，擴張日本西南諸島軍事部署與建設有關。

近因與去年7月底由前日本防衛大臣、日本眾議員石破茂率團，當月30日直接在台灣向國際傳達「釣魚台是日本固有領土，因此不會有台灣、日本共同應對問題。」石破茂唐突之舉，除侵犯台灣人長期友日情誼，也直接挑戰中國大陸紅線；另2023年日本將在與那國嶼部署電子戰部隊與其他島嶼軍事建設等情事有關。

故可能引發中共海軍艦船往來東海至西太平洋，不單只是行經宮古海峽，日本與那國嶼、我釣魚台等附近海域。相信近期共軍圍台軍演，以及共軍機艦頻密的活躍於日本宮古島、西表島、與那國嶼等周邊水域，已引發日本與那國嶼民眾憂慮，兩岸如戰事發生，將牽連鄰近之與那國嶼，故向日本政府提議當地增設避難所。

再者，有關日本防衛省指稱，首次發現第四款軍用無人機「無偵-7」（號稱中國版的全球鷹）由東海經宮古海峽進入西太平洋轉西南抵近日本宮古島以南空域盤旋之疑慮。由於活動期間正逢北部戰區遼寧號航母編隊經宮古海峽往東海，推斷「無偵-7」除擔任航母艦隊高空預警之外，亦有可能依據其優異的偵察特性，針對盤旋區（空）域之周邊日本宮古島、西表島、與那國嶼等軍事設施實施偵察任務。

最後，大家若還有記憶，中國南部戰區海軍052D型驅逐艦銀川號/175、901型綜合補給艦查干湖號/905以及東部戰區海軍現代級驅逐艦/138等，仍在太平洋進行遠海任務。觀察共軍海外維和、海軍執行亞丁灣反索馬利亞海盜與海外駐點之經驗、其他海域單艦執行常態巡弋者，渠等依據2023年度新的軍事訓練科目與規範，沿途返航期間，繼續在海上按表操課。

去年因共軍圍台軍演、海峽中線消失、共軍海空兵力增加六處巡航區域等，改變其海空兵力在台海的海空部署與活動節奏。據信，今年共軍海空軍兵力運用與調度，在既有的聯合火力打擊上，將頻密性的增強在第一島鏈外遠距拒止演練。對此，我方更須嚴密的監控台灣東部海空域之警戒與防禦。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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