年前，美國宣布出售14套、價值1.8億美金的「M136火山車載佈雷系統」給台灣。外交部誠摯感謝。

據國防部表示，這套佈雷系統具有高效，可在10分鐘內在台灣海岸線佈下13400顆地雷，延緩共軍侵台登陸的時間。民間自媒體、小媒體，憂心忡忡，佈雷海岸線，傷敵100，自損80，美麗海岸線全毀，禍延子孫。

「台灣事實查核中心」適時跳出來，訪問不具名的軍事專家表示，「戰防雷，並非《渥太華條約》限制的人員殺傷雷；戰防雷針對目標是坦克，人員踩在戰防雷上，會因未達到戰車的重量，戰防雷不會爆炸」還說，該系統可以設定戰防雷的自動銷毀時間，還能將數據傳給友軍，阻絕敵軍云云。

看來，這回，美國賣給我們的是物超所值、安全可靠、成本效益極高、具有AI人工智慧的最強防禦性武器系統呢！

疑問來了！M136系統究竟會不會殺傷人員？是以國防部說的為準？還是以「事實查核中心」查核結果為準？如果M136是僅針對戰車的「戰防雷」，那我們需要佈下十幾萬顆的戰防雷嗎？共軍能運送這麼多的戰車登陸台灣嗎？過往，台美軍事專家不都懷疑共軍大規模登陸台灣海岸的可能性嗎？如今要賣佈雷系統給台灣，怎麼又肯定共軍會登陸呢？

都說了佈的是「戰防雷」，陸媒和共軍都已知悉，真要登陸，派遣重量不及戰車的人員運輸車，不就OK啦？國防部是不是應該說明一下，這批軍售，含不含地雷？要不要加價購？是人員殺傷雷，還是戰防雷？

不論美國賣的是甚麼雷，既然蔡政府誠摯感謝，我們也誠摯建議在總統官邸、府院及國防部四周佈雷，阻絕共軍施行「斬首計畫」，而三軍統帥及軍政高層坐鎮地雷區內，也可表達戰到最後一根掃帚、誓死保台的決心！

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