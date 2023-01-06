俄烏戰爭開打象徵後冷戰時代的結束，世界格局有了變化。隨著戰事的延長，世界格局變化之大可能超乎我們想像。俄羅斯因為這場戰爭被西方制裁，無論戰事結局如何，國土西側將長期處於軍事壓力之下，脫歐入亞已是必然之勢。

但俄國東側西伯利亞，向來為苦寒之地，地大物博但人煙罕至。俄羅斯深陷戰事，亟需開發，因而找上北京。傳出俄方計劃將整個遠東地區設定為向中國開放的「超大經濟特區」，但未見中方透露細節。

地大物博 蘊藏豐富資源

俄國遠東地區，土地面積達696萬平方公里，人口只有650萬。但是地理位置重要，資源豐富。該地區濱臨太平洋與北極海，與中國大陸、北韓接壤，與美國、日本、韓國隔海相望。這裡蘊藏著大量石油、天然氣和煤炭等化石燃料；富含金、銀、銅、錫、鈾、鎢等貴金屬與稀有金屬礦藏；林地覆蓋高達俄羅斯森林總面積的三成。是一處極具戰略價值與經濟價值的處女地。

根據俄媒報導，中俄之間簽訂了包括能源礦產、基礎設施、農業、汽車工業、機械設備、資訊產業等在內的79個重大項目，總投資額超過1600億美元。這兩年中俄經貿關係快速升級，俄羅斯已經成為中國最大的石油供應國。中國海關總署12月發布的統計數據也顯示，中俄貿易額2022年1-11月同比增長32%，達到1724億美元。

最近中俄兩國高層互動頻繁，12月21日習近平接見來訪的統一俄羅斯黨主席、前總統梅德韋傑夫；12月30日普丁也與習近平進行視訊會晤，並邀請習近平在今年春天對俄羅斯進行國事訪問。在在顯示兩國加強軍事與經濟合作的意向十分積極。

中俄共同開發俄國遠東地區，不僅可為中國大陸帶來穩定的糧食與能源供應，也有助俄羅斯取得資金挹注，並轉向亞洲化解來自西方的壓力。以往俄國對遠東地區的開發慢如牛步，一是誘因不足，二是法規政策混亂，當然還有對中國的戒心。這次大幅度開放，引進中方資金與技術將有助於中俄互信的提升與戰略結盟的深化。

北京曾積極推動東北振興計畫，但成效不彰，原因很多，除地方產業結構轉型不易外，與區位經濟條件不及珠三角與長三角不無關係。東北亞雖然與日、韓發達經濟體相鄰，但北韓與俄國相對落後，沒有形成完整的經貿圈。一帶一路倡議的路上絲綢之路對中國西部大開發產生帶動效果。如果以東北做為開發俄國遠東經濟特區的前進基地，結合俄國豐富的資源，進行產業升級與企業改革，或可解決東北工業區老化的問題。

北極航道 歐亞北美更近

中日韓自由貿易區因為政治因素受阻，北韓的開城工業區也陷入停擺。北韓與俄國遠東地區還有許多有待開發的商機，如果中俄有效利用遠東地區開發，未來將日本、南北韓甚至蒙古納入，強化北亞與東北亞區域的經濟整合，將會對當地的地緣經濟與地緣政治產生重大的改變。

再往北看，隨著全球暖化，北極沿海地區的永凍冰層正在不斷消融，其地下資源與北極航道的重要性正在慢慢浮上檯面。尤其是北極航道將成為俄國北極地區和遠東地區發展的關鍵。北極航道若全面開通，將會大大縮短歐洲、北美到亞洲的貿易距離，在全球的戰略地位與日俱增。遠東地區的開發有助於俄國強化其在北極航道的實力，而中國也可以趁此機會加大在北極議題的話語權。

莫斯科邀請北京共同開發遠東地區，對北京來說十分誘人，但還是存在一定的風險與矛盾。畢竟俄國當前仍處於戰爭狀態，受到國際制裁的緣故，俄國外貿的結算與物流存在許多不確定因素。再者雙方對投資項目與願景有所出入，中國看上的是俄國的糧食生產與天然資源，俄國則是希望中國協助其再工業化。

歷史糾結是另一個障礙，俄國遠東地區有將近150萬平方公里的土地，是俄國從沙俄時代起巧取豪奪而來，過去俄國對中國人進入該地區也抱持排斥的態度，化解這個歷史芥蒂，需要雙方的政治智慧與決斷力。俄羅斯有戰略東移的壓力，北京大可提出完整、宏觀的方案，攜手俄羅斯開啟歷史新機遇。