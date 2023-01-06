台南學甲在九合一選舉前爆發歹徒連開88槍重大槍擊事件，事後查出是綠能光電利益糾紛所引發，接著傳出議長選舉賄聲賄影；檢調3日兵分26路收網，將甫當選的民進黨籍正副議長邱莉莉、林志展交保候傳。副總統賴清德曾經在台南主政8年，即將成為民進黨主席，面對爐碴、88槍、官員涉貪、議長收賄等一連串弊案，背後牽扯近年來民進黨綠金政治黑幕，很難讓人相信他竟用一句「關於黑金，我是深惡痛絕」就掩飾帶過。

綠電利益龐大 民代深耕

一個沒有人傷亡的槍擊案為何會牽扯出光電利益，又和地方政治勢力產生如此大的糾葛？而且不分藍綠政黨都牽扯其中，關鍵就在於綠能利益過於龐大，不僅黑道想分杯羹，地方民代更是長期在地深耕，掌握充沛人脈和決策權，要不是吃相太難看，加上民進黨府院黨從案發迄今態度曖昧，外界恐怕還被美妙的「陽光電城」美名而蒙在鼓裡。

首先，學甲88槍槍擊案發生後，因被槍擊地點是民進黨前中執委郭再欽的辦公室，地方上很快就傳出與光電利益有關，但檢警辦案異常低調，蔡政府也怕此事影響台南選情而袖手旁觀，如此諱莫如深的處理態度，讓爭取連任的市長黃偉哲只險勝國民黨候選人謝龍介，由此就可看出綠營內部派系已因此事鬧內訌。

果真，議長選舉時，無黨籍的郭信良槓上民進黨提名的邱莉莉，槍擊案事主郭再欽被郭信良陣營指控暗中支持邱莉莉，一場綠營內鬥家醜再度被掀鍋，甚至議長選舉前買票、黑道恐嚇傳聞甚囂塵上，民進黨中評會主委賴瑞隆坐鎮台南嚴防議長改選跑票，不但祭出最嚴厲黨紀，還高喊從政同志應恪遵黨章、黨綱及民進黨各項紀律規定。現在他卻成了替黑道圍事的幫凶，事後揚言開廉政會開鍘，整件事從頭到尾就像在打假球。

由於綠能產業利益這塊餅實在太大，近年更成為地方政治人物的煉金爐，過去國民黨靠砂石黑金壯大，現在民進黨卻憑藉推動綠能的煉金術，打造「新綠金」政治產業。以最近收賄被收押的台南經發局長陳凱凌為例，擔任政務官多年幾乎都是在綠營執政縣市，諷刺的是，之前許多藍營議員接到黑函指陳凱凌接受行賄，但支持「光電業者」的綠營議員卻挺身護航，市府政風單位視而不見，檢調也未著手調查，姑息養奸下早已冰凍三尺。

議長疑涉賄選 民主崩壞

總統蔡英文去年10月19日出席「2022台灣國際智慧能源周開幕典禮」時曾自傲地表示，能源轉型就是政府的重要施政目標，去年更是發展綠能最「風光」的一年，太陽光電設置量已有9.06GW，相較2016年增加超過7倍，這些傲人成就，台南市就占達3.7GW，如今光電利益竟成為黑金治國的煉金術，造就民進黨地方執政的集體腐化，而風光沒有落魄的久，民眾在九合一大選也給了民進黨最大的教訓。

不過，民進黨在台南執政30年，還被諷刺隨便找個西瓜都能選上，卻讓民進黨少了反省能力，從光電利益衍生出貪瀆不法到議長賄選的生態鏈，就算外界高度關注，還是大膽行事。其實地方生態就是如此，國民黨也沒什麼好高興的，議長選舉跑票的3名議員照樣是拿錢辦事，兩大黨高調談黨紀，全敵不過銀彈的誘惑。

當年賴清德在擔任台南市長時，國民黨籍台南市議長李全教涉入賄選疑雲，賴因此拒絕進市議會備詢，現在民進黨的議長涉入賄選，賴清德不僅準備要當黨主席，未來更要角逐總統大位，而台南市議長邱莉莉屬於民進黨新潮流派系，更是賴清德人馬，面對政治本命區如此崩壞的局面，賴清德只喊「該關就關」，黃偉哲是否也該拒絕進入議會？

蔡政府推動綠能政策補充電力不足本是好事，但台灣地狹人稠，土地開發取得本就不易，更牽扯複雜的政商關係，「綠能蟑螂」因應而生，蔡政府只求綠能帳面數字好看，卻坐視地方派系搶食分贓。民進黨長期執政30年，台南淪為黑金新故鄉，蔡總統和即將接任黨主席的賴清德難辭其咎，他們有責任拿出決心，果斷揪出政壇綠能蟑螂，搶救民進黨的聲望。