跨年之際，美台關係仍是國人矚目的重心。月前台積電在美國亞利桑那州設廠，拜登總統親自出席。其後美國參院通過《國防授權法案》無償軍援台灣，在媒體叫好聲中參院《撥款法案》又改為貸款，台灣人當下洗了個三溫暖。不過數日蔡總統親自宣布兵役延長，又引起藍綠攻防。在美台政經關係乏善可陳之際，剩下的縱深似乎被窄化到僅剩「晶片」與「軍事」兩者了？

先談晶片。拜登親臨台積電典禮，台灣倍覺光榮。可是我駐美代表卻不能名列貴賓，只能在臉書上自稱「觀眾」；基於同樣的政治原因，現場也不能陳列我國國旗。但是據說台積電要求陳列TSMC商標看板，居然也被拒絕。結果現場只見美國國旗與亞利桑那州州旗，拜登致詞時宣稱「美國製造回來了」，隻字未提台灣。套用民進黨人常用的名詞：「如果『這個國家』不是美國的『附隨組織』，什麼才是？」

次論軍事。我兵役延長後，AIT罕見地發文宣布「歡迎台灣改革」，緊接著外媒報導美國一軍事代表團日前秘密訪台。這一切的事實，對照蔡總統在總統府記者會中秒答「沒有美方壓力」，大概是最近這一連串嚴肅戲碼中唯一的笑點。可是國人很難笑得出來。

這些年來美方一再呼籲台灣「不要改變現狀」，可是拜登上台後抗中力道一再加碼，攪得台海煙硝不斷，美國本身就是改變現狀者。弔詭的是，美國造成的後果反而要台灣協助解決。諸如：要台灣強化戰備力量、增加對美軍購與改革兵役制度等等。歷年美國政要訪台，無不在我府院高層面前重複這些「統一說詞」，卻從未見我方予以反駁或據理溝通，除了國防部以外。

此期間若干美國智庫與軍方更大量套用「不對稱戰力」(Asymmetric warfare)一語，以自圓其說美國對台軍售的合理性。尤有甚者，美國若干前軍方與外交高官，三不五時放話「中共將於xxxx年對台動武」，其中2027年是「排行榜冠軍」。他們說得活神活現，搞得國人憂心忡忡。真正高興與獲益者，大概就是軍火銷售商與移民業者了！

在上述美國集體催眠「軍事救台」聲中，日前美國《外交事務》(Foreign Affairs)2023首季季刊刊出〈台灣長程賽局〉(The Taiwan Long Game)長文，由美國學者白明(Jude Blanchette)與前美國國安會官員何瑞恩(Ryan Hass)所撰，可謂暮鼓晨鐘。

該文的主要論點簡列如下：

一、華盛頓(對中)面臨的是戰略問題，而不是軍事問題。美國越是將注意力集中在軍事問題上，面臨的風險就越大。

二、美國必須了解中國的焦慮原因何在，而細微地理解北京，這勝過對於習近平侵台計畫的不準確猜測。

三、美國不該再將台灣問題視為「威權與民主」之間的較量，正如台北一些官員所主張的那樣。

四、台灣海峽的現狀是動態的，而不是固定的。

五、北京對台灣的威脅是兩岸緊張的根本原因，但更凸顯美國以遠見和靈巧處理的重要性。

六、「戰略清晰」較為「清楚」的想法本身就是一個神話。

無論如何，台海和戰最終還是仰賴兩岸人士的選擇，而非讓美國人說三道四。最近坊間某雜誌刊出〈麥克阿瑟訪台內幕〉，當年我政府遷台初期，為保安身立命，親美不得不然。可是今日美中台形勢迥異以往，在舉世多國普遍「疑美」的趨勢中，蔡政府親美程度創歷來罕見；尤其俄烏戰爭之後隨美國重揭「反共抗俄」大纛，蔣公在世恐亦自嘆不如也！

「台灣民主價值」已被民進黨弄成笑柄，如今台灣又被扭曲淪為美國「晶片後勤」與「軍事附庸」。2024年台灣的新總統，應該重新定位台灣的國際戰略價值。我們位居全球蛋黃區中的蛋黃點，不能再把一手好牌打壞了！（作者為前大使、國立清華大學副教授）