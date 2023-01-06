謝龍介的姪子謝克洋曾說，高虹安再繼續挖「大秘寶」，恐會血流成河。如今還沒開挖，新竹棒球場已被國際認證藏了許多「秘寶」，有磚頭、石塊及廢電線，耗資12億興建的球場竟是「廢土掩埋場」。輿論嘲諷衛福部是「朽木為官」看來是客氣了，新竹棒球場事件正是「竊國者侯」。

新竹市長高虹安揭露新竹棒球場有152項缺失，但去年底新舊市府交接前，新竹市府才宣布，歷經4個月改善、累計19次改善小組會議，缺失都已改善。言猶在耳，誰知世界棒球經典賽（WBC）派了美國大聯盟場務專家現場一看，哇，出了大問題！這不禁令人懷疑，民進黨執政縣市的公共工程是否都有「大秘寶」。

按球場施工規範，土層厚度需達淺層兩倍的28公分，但新竹棒球場的廢電線、石頭、紅磚都在淺層不到10公分處發現，且水龍頭開半小時就積水，埋藏廢棄物的可能性極高；不指定地點淺挖都能挖出電線，顯示廠商極可能將土挖去賣，再回填廢棄物。一魚兩吃在業界人盡皆知，去年底偵結的台南學甲農地遭爐碴回填案，民進黨前中執委郭再欽獲利21億元，可見暴利驚人。

政商勾結可能是新竹棒球場問題所在。該球場的設計和建造都由巨佳營造得標，這並非常態，且巨佳之前就有多次違法紀錄，行政院工程會的「公共建設督導會報」都不查嗎？還是因為「小英男孩」執政就不管？竹檢既已成立專案小組，就該拿新事證深入追查。

遺憾的是，因民進黨敗選才表明深切檢討的林智堅，竟指責高虹安是在「轉移焦點」。難怪民眾會諷刺說，不換黨執政，就不會有大秘寶了。