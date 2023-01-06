2009年詹姆斯．卡麥隆執導的《阿凡達》，以嶄新的3D與臉部捕捉攝影技術震驚影壇，創造出全球影史最高票房27億美元的紀錄，13年後推出續集，當然萬眾期待。先說結論，《阿凡達》第二集《水之道》影像瑰麗、視覺豪華、海底世界繁花似錦，但劇情無聊，可是看完猛然一想，這根本是部驚悚預言片。

《阿凡達：水之道》以人類傑克化身阿凡達，與納美人公主共組家庭為開端，家族人丁興旺，除了親生的二子一女，外加一位由死亡科學家產下的謎樣養女，以及太小無法回地球的人類小孤兒，眾人和樂溫馨的生活在潘朵拉星球。十多年後，人類又出現了，這回龐大移民部隊迫使他們決定舉家遷移，從森林搬到海洋避禍，沒想到傑克還是躲不開死敵柯邁斯的追殺，在海洋納美人與大自然的幫助之下，再度展開不可能的戰爭。

詹姆斯．卡麥隆在技術上當然沒話說，只是13年後的觀眾早已習慣精緻畫面與視覺特效，《阿凡達：水之道》反而讓人深刻體會到一切還是必須回歸好劇本，沒有好的劇本，再美麗的海底世界也是空的。就像劇中名言「水之道連結一切，從生前到死亡後。」劇本也應該連接一切，不管是人類、阿凡達、納美人。

《水之道》繼續讓人類努力生靈塗炭、納美人與自然共生，毫無新意，大量殺戮畫面更讓觀眾坐不住，儘管有凱特．溫絲蕾等大牌跨刀，甚至連70高齡的雪歌妮．薇佛破例挑戰14歲少女，靈活靈現的角色神情也無法讓電影增色。

不禁讓人懷念同樣由詹姆斯．卡麥隆拍的《魔鬼終結者》與續集，第一集成功，第二集他讓可怕的機器人終結者阿諾．史瓦辛格轉成搶救未來領袖的機器人，這個巧思就讓觀眾埋單，讓續集更出色。

同樣非人的《阿凡達》卻沒有巧思扭轉、懸念或起伏，雖說歷史總在重複自己，第一次是悲劇，再一次是鬧劇，可是這回真哭不出來，也無從笑起。當然電影提倡與自然共生的理念值得尊敬，戰鬥場面還是讓人想起很多，好比原本納美人比作殖民者屠殺驅逐印地安人、續集的海洋族型似毛利人，但也會想到因戰爭而面目全非的烏克蘭、阿富汗等。

看完忽然體會到台灣也在其中，頓時覺得這是部驚悚預言片，而且我們還不是主角。台灣就是片中被人類獵殺的巨大海底生物突猑，牠擁有高智慧，沒有攻擊力，只因龐大身軀內擁有外人覬覦的微小寶物而成為俎上肉。面對混沌局勢，真要在突猑身上放「布雷系統」來嚇阻敵人嗎？相信納美人一定會誓死不從。

（作者為作家）