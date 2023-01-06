當海潮退去，我們才知道，誰沒有穿褲子、誰是牛鬼蛇神。我們發現一個新世界。大家「終於發現」，不是90%無症狀了，之前某專家在權威雜誌發表說90%無症狀的論文，也悄悄下架。

終於發現，新冠不是大號流感，會有一定比例死亡，這是我一直講一直講一直講的。當初做虛假報告的人，起鬨的人，並沒有誠實的說，會醫療擠兌，會有一定比例的人死亡。現在真相出來了，於是有人開始改變說法，好為自己甩鍋。

包括說，是治療方法不對，是藥品不對。可是大陸中央聯控聯防，都公布了，以中醫中藥配合西藥治療的完整方案。為什麼不能照用呢？明明中醫的治療效果，經過科學驗證，就是直接詆毀，各種黑，然後就是各種無下限的，背離科學的推銷輝瑞。

又說中國的疫苗不好啦，輝瑞疫苗好啦，坦白說，純粹從技術上講，mRNA疫苗就是一種對人體有風險的，還在發展的技術。但是拜登帶頭，就是每天硬逼著，要賣中國美國疫苗跟美國口服藥。英國也假好心，一定要賣中國疫苗。

其實，現在全世界的新冠高峰期已經過去，現在疫苗的銷量已經大幅下降，滯銷了。台灣主要打的都是美國跟英國疫苗，可是還是一樣會確診，一樣會死人。而且，台灣現在打疫苗的意願，大幅下降。大家都確診過了，也都打過3劑疫苗了，就不願意再去打疫苗了。台灣以前跟美國買的疫苗，台灣現在根本不想提貨，所以，全球疫苗跟口服藥的銷量，現在就靠中國了。

之前，各國每天黑中國的動態清零。現在，各國對入境的中國旅客，開啟管制、特殊對待的雙標模式，都要PCR報告，有的還要落地強制檢查，陽性的，要強制隔離7天。所以我們觀察到的，是外國的前後的矛盾的態度。

更有趣的，是網路上幫外國罵中國自己的人。有的人說，我們過去還鎔斷呢，還禁止入境呢！我要說，不好意思，第一，當時中國大陸是動態清零，所以，病毒都是境外輸入，可是，當時境外多半是不同程度的躺平，所以必須要防堵病毒在境外。

第二，現在國外跟台灣地區，早就是新冠重災區。當然，高峰期已經過去了，可是，疫情ㄧ直沒有停止，光是台灣好了，45%的人確診過，現在每天本來就幾萬人確診，每天幾十人死亡，一樣都是Omicron，為什麼對自己國民跟本地人，都不查，不隔離？怎麼只查大陸的Omicron呢？

所以，很簡單，就是一種對中國的政治反制，一種對中國的敵視。中國旅客一到韓國，一下飛機，測了PCR，就直接隔離7天。我好奇，在大陸內地，反動態清零的人，這下子會罵韓國政府嗎？這兩天有一個中國人入境韓國，落地陽了。結果他不願意被隔離，逃到旅館，後來呢？人家可不會慣著你，立刻通緝，找到人，抓起來隔離7天，判刑一年以下徒刑，坐完牢以後，把你驅逐出境。撞門的人，要不要去抗議？

很多中國人很奇怪，在中國說不要核酸要尊嚴，說不自由毋寧死。但是到別的國家，你看別人政府怎麼處理？不是要尊嚴嗎？怎麼對別人就不要尊嚴了呢？對中國人雙標，為什麼就可以呢？台灣地區，在本地都不檢查核酸，對外地入境，也不檢查核酸，現在只針對從大陸入境的人，要做落地核酸檢查，為什麼呢？明明都證實是一樣的病毒株，可是就是要特別歧視。

下一波疫情操作，就開始譴責中國3年的防疫了，南華早報就開始檢討中國防疫，非常奇怪，中國明明是防疫優等生，明明讓中國減少幾百萬人死亡，也是疫情之下的世界經濟火車頭。結果，現在就是中國做什麼、不做也是錯，都是錯。所以又回到完美的閉環了，中國什麼都是錯。

連經濟都是中國錯。IMF預測說2023年全球經濟不好。為什麼呢？說是被中國拖累，都是中國的錯，因為中國解封。中國動態清零被罵，解封，還是被罵，中國就是一種罪。

很多力量，正在製造偽歷史，要修改人類全體的記憶，對過去3年到底發生了什麼？要做一種人類假記憶工程。

第一，他們要抹掉自己國家或是自己政府，過去應付疫情的無能，或是冷血的殘酷。大家難道都忘了，當初各國是怎樣醫療擠兌的？怎樣不斷發生死亡？甚至現在每天還是有疫情，可是，透過認知作戰，這些真實的歷史正在被洗掉。

第二，要把中國抹成疫情輸出國，2020年對中國潑糞，說中國害全世界染疫，2023年，要再一次嫁禍給中國，說中國輸出疫情。第三，要把中國抹成一個沒有公共衛生能力的落後國家。第四，要把中國抹成一個打壓人權的極權國家。

中國的動態清零，成功的讓中國人不必冤死幾百萬人。可是現在有一股力量，正在汙名化動態清零。最後，連中國人自己的記憶，也要被修改嗎？所以，我們要警覺，要清醒。

（作者為作家）

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