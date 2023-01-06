地方政治淪為權、錢利益交換的政治，這是西方選舉民主本有的「基因」，所以需要制定繁複與防弊的程序和法律規範，來偵測與防杜地方政治走向金權政治。標榜深化自由民主的民進黨在中央全面執政6年多，防疫期間傳出不少政商勾結的疑案，而在綠營執政的縣市則是更明目張膽的「黑金復辟」，台南、新竹市的弊案若再發現更多證據，將直接拆了民進黨「清廉」的招牌，恐將讓綠營2024選情變調。

高虹安就任新竹市長才沒幾天，即前往新竹棒球場會勘，且只用了鏟子等小工具，一舉就鏟出了淺埋的「大秘寶」。這些出土證物可初步認定不符合棒球場工程品質的標準，儘管高虹安並未把棒球場工程定位為「弊案」，但她劍及履及地要改善棒球場工程，當也是不負選民的付託。

然而，如果類似這種技術含量不高的缺失太多，尤其還涉及了偷工減料，那麼，棒球場工程就很難不發展成「官商勾結」的弊案。回頭看看九合一選戰前後，不僅民進黨團總召柯建銘，包括整個民進黨，幾乎把高虹安當成了首要打擊的敵人。這情況也讓人聯想到，民進黨在新竹市的政商和派系樁腳間的水潭，很可能既混濁且水又深。

其實，新竹市和桃園市此次市長換黨做，正是檢討公共工程的好機會。相較於選前也遭到張善政陣營踢爆，涉及官方審查放水弊端的桃園市立圖書館總館，在張善政上任後並未突出改善和究辦的作為。或許，這是因張善政的小內閣還需要時間了解內情，也或許因為前市長鄭文燦在桃園人緣佳，未來又可能入閣，成為可分配地方資源的中央大員，所以張市府先選擇「鴨子划水」。但新任市長們的表現一定會被外界比較，在高虹安認真查弊之下，張善政相對壓力也會增加。

另一個沒換黨執政，卻是民進黨自爆的台南市議長選舉弊案也深受矚目。台南市是民進黨長期執政的深綠鐵板區，選前爆發88槍掃射的警告案，檢警一開始低調以對，但綠委陳亭妃卻一再喊話要檢調展開動作，甚至要求總統、副總統出面「救救台南」，就顯示黑金問題的嚴重性。議長選後，日前檢方大動作偵辦，甚至避開警方而調動憲兵進行搜索，當可推知台南黑金政治並非一日之寒。

李登輝執政時期的國民黨，地方也曾充斥黑金政治，甚至地方黑金人物還躍居立法院問政。民進黨過去標榜「勤政、清廉、愛鄉土」，但隨著政黨力量的茁壯，地方也早已有了黑影和金光。全面執政後，民進黨了解權、錢「交流互惠」可降低鞏固政權的成本，也因此開啟了全面墮落之途。從蔡總統聘請的國策顧問、黨中央和地方黨部的常委中都黑影幢幢，也難怪綠營執政的縣市更不用忌諱了。

高虹安一鏟鏟出了新竹市見不得人的大秘寶，證明換黨執政才可能讓弊案更快現形，促使台灣的地方政治走向清明；至於中央，就期待2024變天後，能讓政商勾結疑案真相大白。（作者為民主文教基金會董事長）