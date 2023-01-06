政府去年稅收超徵達4500億，比前年超徵的4034億還要多，行政院決定分配給地方政府700億，1000億用於補助勞健保基金和台電虧損，1000億用於加強「韌性經濟方案」，最後剩餘的1800億，將普發現金，每人發放6000元。但全民共享政策確定後，財政部官員又表示，稅收超徵仍須繳庫，須待7月審計部審定後才能動支，且要經預算程序，因此，若2月底要普發現金，目前可移用的歲計賸餘僅剩1250億元，亦即要「還稅於民」起碼要舉債150億元以上。

對此，我們感到十分不解。對比蔡總統元旦談話先是說，會預留一定的稅收以備不時之需，優先協助高風險的國人與產業，不發現金請國人理解；到了3日，總統及行政院長蘇貞昌卻髮夾彎，相繼宣布將「發現金」，最終拍板初步規畫每人發放6000元，拿1800億中的1400億發現金，還稅於民，結果財政部又出來放話要透過舉債來籌措財源。按理，政府重大決策應該都是經過跨部會協商做出來的，這次「還稅於民」的決策，不只政策髮夾彎，財政部先是坐實數字管理失準，之後更完全違背還稅於民的初衷，還要舉債，可說是一再失職。

回顧政府歷年稅收情況，除2009年全球金融海嘯、2013、2014歐債危機及2020年受到新冠肺炎影響，造成當年度稅收比預算數分別短徵2538億、258億、296億及222億元外，其餘年度多超過年度預算數。尤其前年超徵4034億元，去年更超過4500億元，創歷年新高。通常來說，經濟情勢變化大，所得稅、營業稅、財產稅、證交稅都可能影響，抑或是稅制改革，因此稅收估計不易，歲入預算和實際稅收出現誤差是正常現象。但如果出現前年和去年這麼多超徵金額，這明顯表示政府對經濟情勢與產業動態沒有充分掌握。

中央大學台灣經濟發展研究中心發布去年12月消費者信心指數（CCI），跌破60點，來到59.12點，創下13年3個月以來新低。12月CCI指數跌破60點，為金融海嘯以來少見的數據。其中就業機會和家庭經濟都創下逾12年半低點。今年經濟情況不樂觀，因此，在今年農曆年前後發放現金，不論是還稅於民或全民共享，對提振內需而言都是非常適宜的時刻。

當國家因稅收超徵而有財政盈餘時，如何運用，行政機關與民意代表看法難免分歧，無論用以協助社會弱勢或普發現金，各方未必都滿意，但經過跨部會協商做出的決定就不該七折八扣。且既然行政院決定要普發現金，就早該知道錢從哪裡來，財政部怎會在行政院都已做出決定且閣揆都宣布後，才說須舉債，這不符合財政紀律，也顯示政府數字管理失靈。

建議在此次制定特別條例普發現金後，未來可朝修正《預算法》的方向進行思考，倘若實徵數大於預算數時，明定將差額作為特定使用，例如一定比例列償債基金，一定比例還稅於民等，如此或可消弭民眾對政府超徵稅收的疑義，也讓超徵稅收的用途有可供依循之作法。

（作者為國立空中大學商學系兼任講師）