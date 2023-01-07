1951年4月，黃渭源在印尼中爪哇古突士市收購了一家瀕臨倒閉的菸廠。他的這個決定，改變了整個家族的命運。

●連莊14年的首富

2022年12月，富比士印尼富豪榜出爐，黃輝祥和黃輝聰兄弟依舊位列榜首。這個位置他們連坐了14年。

根據富比士雜誌數據，黃氏兄弟最新身價是477億美元，大約是印尼第二富豪的4倍，比第2-6名富豪加起來還要多。

而且，他們不只是印尼首富。

即便在全球富豪榜上，黃氏兄弟的排名也相當靠前。黃輝聰、黃輝祥分別位列《2022年富比士全球億萬富豪榜》的第64位和第69位。如果兩人身價加在一起，則可躋身前30，同時也是東南亞地區首富。

在富比士2022香港富豪榜上，作為香港首富的李嘉誠財富值為360億美元（約2500億人民幣），這也意味著，黃家兄弟比李嘉誠還多出117億美元即超過800億人民幣身價，並且也是海外華人新首富。

黃氏兄弟的巨大財富，早就引起國際人道救援機構的注意。

2017年，非政府國際救援組織樂施會發佈報告指出，印尼的億萬富豪越來越多，窮人也越來越多，兩極分化日益嚴重。黃輝祥、黃輝聰兄弟更是被樂施會直接點名，報告稱他們兄弟每年賺取的利潤，就足以消除印尼全國的絕對貧困。

有錢還在其次，重點是他們的產業跨度實在太大了。除了針記菸草這個印尼第二大菸草公司，他們家還有印尼最大的消費電子品牌Polytron，以及印尼最大的私有銀行——中亞銀行。

在房地產領域，兩兄弟也風生水起。從工業園建設，到私人住宅，再到商場、寫字樓、酒店和購物中心，都沒逃過他們名下PT Bukit Mulia公司的業務版圖。

印尼購物中心這個東南亞最大的商場，同在他們名下。該購物中心佔地64萬平方米，共有10層，裡面有超過200多家品牌及潮流服裝店，以及100多家高檔餐廳及快餐連鎖店，已經成為各種旅遊攻略中印尼的必打卡之地。

這還不算完。

兩兄弟都80多歲了，但對新東西頗為敏感。他們買下了印尼最大的在線論壇Kaskus，投資成立了有印尼淘寶之稱的電商平台Blibli，以及視頻平台Mola TV和旅遊電子商務網站Tiket。

可以說，黃氏兄弟的產業深入到印尼民眾的生活中，而這一切，都是從他們父親黃渭源買下那家菸廠開始的。

●菸草大王

黃氏兄弟祖籍福建，家族自清朝便漂洋過海到東南亞謀生，到其父親黃渭源一代已經算是富有商人家庭。

黃渭源收購菸廠之前，曾在印尼中爪哇南望鎮經營一家名為獅牌的鞭炮廠。

第二次世界大戰後，日本侵略者從印尼退出，英國、荷蘭的軍隊捲土重來，印尼人民再次展開了反侵略的鬥爭，獅牌鞭炮一度成為印尼軍民襲擾侵略軍的武器，讓英荷聯軍大為惱火，最終被迫關閉。

經過多次戰爭和協商，印尼人民擺脫了殖民者的侵略。1950年8月，印尼聯邦議院通過臨時憲法，正式宣佈成立印度尼西亞共和國，印尼進入一個新的建設時期。

黃渭源迫不及待的再次開始了新事業，但他沒有繼續做鞭炮，而是拿出全部身價收購了一家不到十個員工的菸廠，並將其改名為針牌。

針牌很小，但當時市場上的菸廠卻不在少數，如何打開銷路？黃渭源認為必須要走差異化路線。一籌莫展之際，他聽到了一個土方法：在菸葉中加入丁香，可以緩解胸痛。

黃渭源欣喜若狂。基於此，他帶領工人「土法煉鋼」，研究出了丁香菸，並且用玉米皮卷制，更徹底的差異化。這種方式雖然包裝粗糙，卻簡化了生產，節約成本，即使價格便宜也有利可圖，很適合走大眾路線。

產品成型後，黃渭源立即以此為賣點展開了宣傳攻勢。吸菸本是有害身體健康，但針牌菸卻可以緩解胸痛，老菸民們一聽，這可神了，於是銷路越來越廣，菸廠規模隨之擴大，並且開起了分廠。

到60年代初期，針記的丁香菸產量已經達到了年產3.29億支，成為了印尼第二大的菸草企業。接近花甲之年的黃渭源，也成為了古突士市數一數二的富豪。

但天有不測風雲，1963年菸廠突發大火，主廠房全部被燒燬。唯一倖免於難的是一家規模不大的分廠。禍不單行的是，黃渭源也在當年病重去世，廠子一時群龍無首。

大學還沒畢業的黃輝祥、黃輝聰兄弟被迫走上了前台。

看著工廠廢墟，他們心中暗暗下決心，一定要重建菸廠。但建廠需要資金，這成為了擺在黃氏兄弟面前的最大的難題。幸好，父親生前積累的良好聲譽幫助了他們，讓他們從銀行拿到了一筆貸款。再加上昔日的銷售渠道還在，廠子很快恢復了昔日的生機。

但黃氏兄弟還是高興不起來。60年代後期，隨著印尼政府實施第一個五年經濟建設規劃，印尼國內經濟發展迅速，丁香菸的生意被盯上了，全國一下冒出了200多家丁香菸廠。

競爭越激烈，市場就越容易變動。黃家兄弟的菸廠，不但未能繼續引領風騷，反倒被後來者陸續超越。居安思危，他們決心必須有所變革。

那時，幾乎所有菸廠都採用手工製造。不但規模受限，產品質量也無法保持，品控全靠工人自身的手藝。黃氏兄弟決心改變這種局面，並付諸實踐，從國外購進自動化生產捲菸機，改變了傳統的生產模式。

效果很快顯現，到1979年，該公司機制丁香菸年產已達19億支。與此同時，黃氏兄弟還及時引入可以降低對有害物質攝入的過濾嘴丁香菸，一經上市便受到了市場的歡迎。

在修煉內功的同時，黃氏兄弟還加大了廣告營銷的力度。報紙、雜誌、電視及城鄉建築及通過大道，凡是能打廣告的地方，都有針記香菸的身影，即便小鄉鎮的路旁，他們也不放過。

有數據顯示，針記在1989年支出的廣告費為43億盾，1990年為45億盾，名列全印尼十大企業集團廣告宣傳費的第2位。

黃家兄弟更厲害的是，廣告走到哪裡，便能把銷售網絡也相應建到哪裡。針牌丁香菸因此銷量大增，不僅暢銷中爪哇及西爪哇地區，還打入了競爭對手鹽倉和奔都爾的大本營東爪哇瑪琅市、泗水市等地區，甚至出口到新加坡、日本等國外市場。

到20世紀90年代，針記牌捲菸已再次回到行業引領地位，可與另一個華人大家族，也曾長期佔據印尼首富地位的蔡道行家族，所有的印尼最大菸草集團鹽倉集團分庭抗禮。

但黃氏兄弟還想要更多。

●只做最把的產業

把菸廠從死亡線上拉了回來，還坐穩了第二把交椅，但那場大火依然讓黃氏兄弟記憶猶新。他們認為，雞蛋不能放在一個籃子裡，企業規避風險就要業務多元化。

適逢20世紀70年代，印尼政府大力引進外資，並動員國內的華人企業家參與經濟建設，黃氏兄弟趁勢開始了擴張之路。

黃氏兄弟的擴張，不是不講章法的廣泛鋪開，而是只選那些勢頭最猛，利潤最厚的朝陽產業。

家用電器是他們最早盯上的產業之一，當時印尼政府出台了一系列電力建設發展規劃，要把電力送到農村地區。這讓黃氏兄弟看到機會，他們相信，占國家人口70%左右的農村，一旦通上電，電視機的需求勢必大增。

而當時的印尼本土，沒有一家能做整機生產製造電視的企業。看準機會的黃氏兄弟下血本，斥資30億印尼盾興建了一家電視生產廠，直接從飛利浦公司引進電視機的先進生產製造技術，並且送員工到國外接受培訓學習，快速填補了印尼電視工業的空白。

1978年，黃家兄弟的工廠正式投產，生產取名為波裡特朗牌的黑白電視機，一出手就是年均產量30萬台。

雖然相對於過一億的人口，這只是九牛一毛，但當時電視機還算奢侈品，普通民眾完全買不起。所以開頭幾年，情況並不樂觀。

黃氏兄弟算得很準，卻走快了一步。

於是，黃家兄弟又再做功課，於1982年組建了一個發展研究部，專門研究如何研製生產技術更先進節能、廉價的產品。該部門沒有辜負期待，不久，就研發出了名為狄吉迪品牌的電視機，價格要比原來的電視機便宜不少。

80年代末，這兩種品牌的產銷量就達到了100萬台左右。

電視成功之後，黃氏兄弟又進入地產、通訊、電子、棕櫚種植等領域，業務範圍越來越廣。但真正讓他們財富起飛的還是收購中亞銀行。

金融是黃氏兄弟一直想進入的行業。1988年，印尼政府宣佈取消設立銀行和金融機構的各種限制，而經濟的發展，又帶來了旺盛的金融業需求，銀行業顯然是個可以大有作為的領域。

黃氏兄弟一連創辦了兩家銀行，但規模都不大，頂多算是小打小鬧。

當時印尼最大的銀行是中亞銀行，由另一位華人大企業家，也曾多年是印尼首富、而且當過華人首富的林紹良創辦。

與印尼第二任總統蘇哈托關係密切的林紹良，是開創印尼民營商業大時代的人物。他靠獨家經營丁香發家，然後挺近印尼國計民生各個行業，曾經贏得「亞洲的洛克菲勒」之譽，到1995年時，其集團總資產已高達184億美元，營收約200億美元，擁有600多家公司。

林紹良的生意做得大，蘊含的風險也大。1997年亞洲金融風暴，印尼經濟和金融遭遇重創，林紹良成為首當其衝的倒霉人，不但諸多實體企業沒保住，就連他最想保的中亞銀行也都沒保住，最後因資不抵債被印尼政府成立的重組機構以「保護中小儲戶」為由接管。

到了2002年，政府重組機構將中亞銀行的51%的股權出售給一家名為法靈多的投資公司。法靈多的股東只有兩個，一個是美國對沖基金Farallon，另一個便是黃氏兄弟控制的Alaerka公司。

但當時，黃氏兄弟只能算是小股東，股權只佔9.36%的股權，Farallon則持股90.64%。不過，Farallon實質上是一家套利基金，專門低價收購，高價賣出，這意味著其退出幾乎是必然的。

果然到了2006年，黃氏兄弟持股的比例就增至了92.18%，法靈多的控制權落入了他們的手中。2010年，黃氏兄弟又以3.45萬億印尼盾（約合15.4億人民幣）從瑞銀證券手中收購了中亞銀行5.15億股股票，這樣他們在中亞銀行的持股比例就達到了50.4%，成為絕對控股股東。

這筆投資的回報也非常可觀，據《亞洲週刊》2012年發佈的「亞洲銀行300排行榜」，中亞銀行排名118位總資產達435億美元。

如今，中亞銀行市值在670億美元左右，是東南亞市值最高的銀行，成為放大黃氏兄弟與印尼其他富豪財富差距的最大支撐。

●低調做人

2013年，印尼央行舉辦了一次銀行家年會。有一位老人出現在了會議現場，他沒有秘書和助理，更沒有保鏢，甚至在自報家門前，即便是很多銀行從業者也不知道他是誰。

這位老者正是黃輝聰，他的「派頭」顯然無法令人將他與印尼首富聯繫起來。

無論是黃輝聰還是黃輝祥都極少在公開場合露面，也極少接受記者特別的專訪，以至於不少人將他們的中文名字寫錯。

2016年，印尼本地數家中文媒體刊登了一則署名為中國泉州人民政府外事僑務辦公室致函黃氏兄弟的信件，邀請他們在方便時回老家探親祭祖，造訪位於晉江潘湖的針記黃渭源故居，並共商建設其先父黃渭源的紀念館。

但信件中就把黃氏兄弟的名字寫成了「黃惠祥」和「黃惠忠」，甚至還把「黃渭源」寫成了「黃維源」。

為此，黃輝聰的長子黃志勝還專門召集印尼本地中文媒體澄清，稱其祖籍來自中國福州，並直言 「我們祖輩從19世紀便前來印尼，至今已200多年，在福建泉州保留有祖屋，這個說法是不存在的」。

這種刻在骨子裡的低調，也讓黃氏兄弟始終與官方保持著疏離的關係。印尼前總統蘇哈托執政期間，官商勾結現象十分普遍，一些華人集團也不例外，靠著特權和依靠特權和壟斷經營賺得流油。

最典型的便是林紹良，憑借和蘇哈托的革命友誼，拿下了菸草、丁香、麵粉、房地產等多個行業的特許經營權，建立起了一個龐大的商業帝國。

但黃氏兄弟卻拒絕這麼做，為此還吃了大虧。1991年，印尼政府突然宣佈對丁香實行專營，導致丁香價格暴漲。原材料成本提高，香菸的價格勢必要提升。

早就和政府搞好關係的企業，自然能以更低的價格拿到丁香，而針記則處境尷尬，業務大受衝擊，最終被迫減產5%。

但到了1998年，局勢突變，蘇哈托政權下台，許多與政府關係緊密的企業破產倒閉，但針記菸草卻並未收到太多影響。林紹良一手創辦的中亞銀行，反而落入了黃氏兄弟手中。

黃氏兄弟雖然低調，但是他們對自己的興趣卻是不遺餘力。黃輝聰喜歡打羽毛球，針記集團就開始贊助各種羽毛球賽事，甚至搞起了羽毛球俱樂部。

黃輝祥喜歡玩橋牌，曾參加過很多國際橋牌大賽。2009年巴西聖保羅橋牌世界賽、2010年美國世界橋牌系列賽、2011年荷蘭維荷芬橋牌錦標賽，都有黃輝祥的身影。

他更是一手推動了橋牌進入亞運會。2018年印尼雅加達亞運會上，已是78歲高齡的他，還親自出征了橋牌超級混合團體賽，並拿到了季軍。

有人問黃輝祥為什麼喜歡打橋牌，他說：「如果你想成為一名優秀的商人或是優秀的領導者，那麼你應該打橋牌」。

在他看來，橋牌是一個決策遊戲，就像商業一樣，你需要收集信息，分析信息，做出決定。而這一直都是黃氏兄弟最擅長的。

對於年年被評為「印尼首富」，黃輝聰的長子黃志勝只是淡淡回應道：「很可能他們的數據搞錯了，以致我們的家族一直被認為是印尼首富」。

但作為兩位老富豪的接班人，他還保留了自己的看法：「是否首富，我們無所謂，最重要的是持續努力經營，為國家作出貢獻」。（李慕白）

（本文來源：「華商韜略」公眾號）

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