中國大陸在去年12月7日發布「新十條」，徹底解除封鎖與檢疫的限制，接著在去年底宣布自2023年1月8日起對新冠施行「乙類乙管」，放寬出入境管制，元旦期間，台灣媒體大多聚焦在大陸確診人數大增、以及各國政府對出國的大陸旅行者施以嚴格的篩檢措施，更以放大鏡報導各城市殯儀館往生者增加的新聞，台灣各行各業也仍在隔離中國的主旋律，對於大陸經濟活動恢復可能產生的商機與影響，並未做好準備。

的確，北京政府對於新冠疫情突然「放開」（大陸官方用語），必然引發大量確診與接著而來的重症、死亡高峰，不過，第一波確診高峰期正在過去，而醫院體系嚴陣以待，衝擊雖大，卻不至於出現所謂的醫療擠兌。至於大量確診後必然產生死亡人數增加，根據《經濟學人》模型的估算，這波因為新冠染疫而往生的長者，人數約在100至150萬人之間，相較於14億人口每年1,200萬人左右的自然死亡，增加的新冠往生者仍然在殯葬體系可以處理的範圍之內。

從「放開」至今屆滿一個月，初期日本、台灣與香港都出現的搶藥風波沒有持續擴大，基本上安度第一波的衝擊，我們從大陸元旦前後各大城市逐漸恢復活動的跡象，此波「放開」最終將可套用大陸政府慣用語「挑戰雖然艱困，風險仍屬可控」，總書記習近平在新年講話中所說「疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候」，大家都在堅忍不拔努力，「曙光就在前頭」，應該是可以期待的結局。

大陸經濟正在逐漸恢復正常，可以從許多面相獲得佐證，最具指標性的是北上廣深四大城市的每日捷運載運量，在放開後的去年12月上旬與中旬，一度出現載運人數大減，但是到了12月下旬已經明顯回升。例如北京地鐵在12月7日放開政策宣布當天的載運人數是264.5萬人次，隨後一度減少至80.8萬人，放開一周後的12月14日，載運人次也僅有130萬人次，但是到了12月底，已經回升到每日450萬至500萬人次。

上海與廣東的疫情較北京稍慢了一個星期，但是疫情升降的走勢與北京相近，當地地鐵載運人數的波動也呈現相近的增減幅度，同樣在12月底已經出現觸底反彈回升的趨勢，微博等社群媒體形容「能搭地鐵都是陽康人士」（已經康復的陽性確診者），各大公司行號員工經歷自然確診的考驗，經濟活動正在恢復當中。

元旦假期期間，大陸各城市的景區大多採取謹慎開放的策略，設有總量管制，要求遊客戴好口罩，也都依照「新十條」的放開規定，不再做核酸檢驗，不限制人員流動，由於12月已有大量民眾通過確診的考驗，輕症或無症狀的民眾歡喜出遊，各景區陸續公布的遊客人數遠高於預期，北京全城、河南、山西、山東、河北等地的景區和文化場所紛紛發佈恢復開放的通知，對於當地內需消費帶來可觀的刺激效應。

不只是大陸內需消費將會隨著經濟活動恢復而提升，根據本報在12月31日的報導，蘋果iPhone手機的生產基地，一度飽受疫情封鎖干擾的河南鄭州富士康工廠，正在全速提升iPhone產能，以因應市場升高的需求，本報引述華爾街日報的報導，富士康與供應商都提升了產量，多數輕症或無症狀的確診工人也如常工作。這是大陸製造業生產恢復正常的重要指標，值得我們繼續密切關注生產恢復的動能。

最終是農曆年後將會迎來大陸人民出國旅遊的熱潮，雖然封鎖三年之後要重新恢復出國護照需要時間，而且目前各國政府對大陸旅客也大多採取提升防疫檢疫的措施，但是泰國政府卻已經提出「疫苗旅遊」來歡迎中國遊客重返泰國，更預計農曆新年假期可以接待50萬名中國遊客，全年迎接中國遊客目標更提升至500萬人，中國的出境遊客將是2023年亞洲、甚至全球經濟復甦的重要來源之一，台灣各界應該及早做好準備，重新迎接旅遊的商機。

雖然現在仍然被疫情的負面新聞干擾，但是大陸不僅在內需消費、製造業出口、以及出國旅遊的動能，在2023年都將邁向復甦的上升軌道，而且以大陸「放開」政策的高度彈性，經濟恢復的速度與量體可能會超乎各界想像，台灣的企業、商家與政府各部門必須及早做好迎接大陸經濟恢復的準備，有序迎接大陸2023年的開放。