日昨在「全國大專校院校長會議」上，有若干校長建議：「碩士不必寫論文」。此「提油救火」之議，經媒體大幅報導，果然引爆網民撻伐海嘨，成為繼「論文抄襲土石流」後，再讓崩盤的臺灣高等教育慘遭訕笑滅頂！

「碩士不必寫論文」之議，除顯然是對「論文抄襲土石流」提油救火外，也代表了若干校長，對高等學位授予的淺薄認知與輕率態度。畢竟就法規論，民國 107 年 11 月 28 日修正公布施行的《學位授予法》第7條早有明文：「碩士班屬專業實務者，其學生碩士論文得以專業實務報告代替；專業實務之認定基準，由各校經教務相關之校級會議通過後實施」。

易言之，基於《大學法》授予的自治權，各校均可自行經教務相關之校級會議，通過專業實務類的碩士班，以專業實務報告代替論文。而根據109學年度的教育統計，全台亦已有116個系所實施以專業實務報告取代論文。

主張「碩士不必寫論文」者，總喜以「比照歐美先進國家」、「很多世界名校都在做」的陳腔濫調，做為擦脂抹粉的煙霧，卻不去自省，何以在台灣首屈一指的台大，其國際學術排名「THE」，竟是全球排名第187名，亞洲排名第20名。如此，更遑論台灣其他大學的學術地位如何！？

結言之，在「全國大專校院校長會議」的「建請研議強化學位論文涉及學術倫理案件之審理程序及原則，並進一步維護學術論文品質」的提案裡，侈論「碩士不必寫論文」，這種「歪樓」，還真不是普通的「自取其辱」！

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