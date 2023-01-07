日前與一位素日不怎麼談論政治話題的朋友吃飯，席間意外聽他聊起了近期傳出台南議長選舉，為了拿下議長寶座不惜拿出5000萬賄款利誘的新聞。他就感慨，老牌民主國的美國眾議院議長選舉，經過好幾天共十幾輪的投票都投不出結果，打破了百年來的紀錄。而在台灣最古老的民主聖地台南，議長選舉卻也爆出了如此嚴重的選舉醜聞，這些涉賄涉黑的政治人物，實在對不起以家鄉自豪的台南選民。最後他話鋒一轉還說，要是這5000萬拿來普發給全台民眾多好，雖然一個人才分不到兩塊。

當時聽到這位朋友這麼說，我們當然是哈哈大笑。兩塊錢都不到當然沒有什麼發放的意義，不過如果是4500億的超徵稅收，全部都拿來發還給民眾，每個人都可以分到將近20000元的現金，這個意義就非同小可了。

總統蔡英文迫於壓力，終於在元旦談話中鬆口會將超收稅額返還於民時，卻也表示4500億要先扣除分配給地方的700億、補充勞健保財務缺口的1000億和補助傳統產業的1000億，最後剩下的1800億才能以現金普發的方式還給民眾。可是如果實際用1800億發給全台民眾，一個人應該可以分到將近8000元的現金，最後拍板只發6000的原因蔡英文也已經說了，是為了要「預留部分金額，以備不時之需」。

政府會算，民眾當然也會算。尤其景氣這麼差、物價這麼高，必須勒緊褲帶討生活的普通老百姓，當然會更加在意。蔡政府當初一方面覺得超徵但稅收不應該返還於民，另一方面卻又因為選舉大敗，失去民心與黨內外的支持，連明天（8日）就要補選立委的小英男孩吳怡農，蔡英文都沒有要在今晚親自站台，就怕連累他的選情，這才不得不「順應民意」普發現金。但最後發放的金額民眾算了算，又被政府東扣西扣從原本的20000到8000最後只剩6000。

雖說多數民眾對於蔡政府決定普發現金的做法樂觀其成，但蔡政府同時展現的扭捏和錙銖必較，未必就能挽回已經失去的民心，甚至可能讓原本還支持蔡政府的民眾，因為態度的矛盾反覆而感到寒心。

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