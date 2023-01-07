美國軍售台灣「M136火山車載布雷系統」，爭議未止。

不願具名的專家說，軍購的不是《渥太華公約》的人員殺傷雷，是戰防雷，人員踩在戰防雷上，因重量不足，不會引爆地雷。具名受訪的留美中將劉得金則說，全世界絕大多數國家都參與了禁雷的《渥太華公約》，但美國、中國、俄國、印度等軍武大國都未參加。他也提及，現在的地雷都有自爆裝置，甚至可以定時讓它失效。

劉中將證實，美國未參與禁雷的《渥太華公約》，言下之意，似乎暗示，M136系統布的地雷，極有可能是人員殺傷雷，而非戰防雷。引進的究竟是什麼雷，布雷系統到貨後，檢查附帶的地雷即可分曉。但美方一口氣售我14套，國防部也證實每一系統可在10分鐘內布雷13400顆，合理推論，地雷應是人員殺傷雷。

人員殺傷雷也好，戰防雷也罷，請國防部暨各位專家名嘴，解解以下的疑惑。

高效布雷？什麼時候是布雷的適當時機？共軍登陸前一小時？還是共軍集結「蠢動」時？萬一時間拿捏錯誤，或是共軍佯攻欺我，已經布雷的海岸該怎麼辦？自動定時爆炸掃雷？

全台海灘布雷，可以拖延共軍登陸多少時間？這段時間是可以讓國軍轉進他處，構築工事，還是能殲敵於海灘，反敗為勝？或是拖延時間，等候美軍來援？以俄烏戰爭為鑑，如果延緩敵軍登陸，換來的仍是「國破山河在」，何不想法子降緩緊張，避戰求和平？

共軍攻台就必須登陸嗎？假設，共軍封鎖台灣海空交通，斷了台灣天然氣海運管道，外加斷電斷網，不知有何種「地雷」可以阻止？共軍若以無人機群攻特定戰略熱點，製造威嚇效應，海灘布雷又有何用？

為防範抵禦共軍三度甚至四度空間作戰，未來，延役一年的義務役學習操作刺針飛彈、標槍飛彈、無人機外，是否還學習布雷、掃雷及實彈操作，還是模擬操作模型假彈？提高義務役待遇外，是否應該考慮為官兵投保戰爭及意外險？

台灣連參與渥太華禁雷公約的資格都沒有，為何要淌這渾水？毀了海岸，傷了性命，還幫著軍火商數鈔票，「M136火山車載布雷系統」在台灣毫無用武之地，這檔軍售，要說沒有貓膩，沒有貪婪，除了窮兵黷武的既得利益者，誰都不會信！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※