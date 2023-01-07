最近「這個男人太狠了」的影片在網路爆紅，蘇貞昌的自吹自擂不僅從內容上引發爭議，而且還因為使用大陸剪輯軟體製作並延用抖音影片風格，而淪為笑柄。事實上，蘇貞昌擔任行政院長的3年多確實製造了不少笑話，這次不過是再添一樁而已。問題在於，即便有關他即將卸任的傳聞一直不斷，但他終究沒有要走的意思，這也凸顯蔡英文確實無人可用，只能將蘇貞昌拿來當擋箭牌。

其實蔡政府的問題又豈止蘇貞昌一個人製造，前新竹市長林智堅的兩樁抄襲案都是板上釘釘，但依然阻止不了他繼續留在政壇，作為民進黨敗選檢討報告上唯一擁有姓名的男人，他也敢於將責任甩給蔡英文，也是令人跌破眼鏡。如今竟然又要求新任市長高虹安「解決問題」，讓人一時丈二金剛摸不著頭腦，新竹棒球場的問題難道不是他製造的嗎？民進黨新竹、桃園的大敗，可不光是因為論文抄襲，新竹棒球場的醜聞也貢獻不少。

再如正參加台北市立委補選的吳怡農，上次選舉靠的是打造國防專業人設，以及耍帥來炒作人氣、抬高聲量，這次在國防上沒戲唱，只好不斷重複要聚焦政策、拒絕口水，但看來看去也沒有任何的實質內容，提出的所謂政見不過是陳詞濫調。這樣的人只靠包裝就能取得候選人資格，證明民進黨的選人機制就是小圈子和靠關係。也是在台北，上一個丟人現眼的是前衛福部長陳時中，防疫期間種種爭議已經足夠勸退他，但他依然能厚著臉皮出來參選，而參選期間又不斷製造新爭議事件，最終結果當然是慘敗，只能勉強守住民進黨在台北市的基本盤，沒有任何拓票能力。

面對這一個個千奇百怪的政客，人們不禁會問，為何這種人會繼續留在檯面上拉低政治的下限，民進黨為何已經找不出幾個像樣的政治人物，無論是老一代還是中生代抑或是年輕一代，比的都是臉皮厚度，而不是競爭施政能力，看看蘇貞昌的影片就知道，他們甚至連政治包裝都已經懶得投入心力，自以為民眾會無腦的埋單。

幸好選舉結果證明，民眾不是那麼容易被這些男人欺騙，但殘酷的現實是，選票的教訓依然不足以讓他們退出政治舞台，這些男人確實「太狠了」，但也證明「這些男人沒救了」，要想讓這些政客不再繼續挑戰民眾的底線，選民的選票還需要繼續加大力道。更重要的是，台灣社會需要覺醒，避免讓自己深陷在黨派的站隊中，而應該認真的審視每一個政客的能力、品格。

這些年台灣社會身陷這種低級政治操作的環境中，政客愈來愈無恥，台灣的政治生活始終無法聚焦政策、檢視政策，許多關鍵問題如永續發展、兩岸關係，沒人能給出有路線圖的願景，也沒有哪個黨能夠提出解方，拖延和蒙混過關成了他們的關鍵詞，但這顯然只是掩耳盜鈴，問題終究要面對，也只有台灣民眾自己能夠推動選舉政治走出「劣幣驅除良幣」的窘境。