當新竹棒球場被發覺原來是垃圾掩埋場後，林智堅發出聲明，要求新竹市府允諾重啟時間，並對施工廠商要求改善。這段發言差點讓人誤以為林智堅是在譴責自己。這種提油救火式的危機處理，證明這位政治金童不僅是過度包裝的草包，更已淪為失控的自走炮。

昔日的民進黨，總是擅於議題設定，精於危機處理；任何有礙於追求勝選的人、事、物，經常是被斷尾求生，從來不會客氣。但自從2018年九合一敗選後，蔡英文摸索出兩種特別的用人權術，一是重用「出事的人」，二是近親繁殖。小英男孩林智堅則是兩者兼具，堪稱「優秀中的優秀」。

在層峰呵護下，林智堅先是享有竹竹併的「英人設市」，推動失敗後還能落跑選桃園；當論文醜聞曝光，也有總統出面號召全黨挺抄襲，釀成一屍五命也在所不惜。

依照綠營過去大開大闔的黨性，林智堅這3個字早該被掃出政壇，但此刻的民進黨人卻像伊甸園的綿羊，鄉愿苟且；縱有炮火，也旋即被撲滅。從選前到選後，林智堅不僅證明自己缺乏執政能力，政治判斷更是不及格；這些年他的竄出，無疑是對民進黨引以為傲的人才培育系統狠狠打了耳光，證明再多的政治公關和網軍護航，終究有時而窮。

老百姓眼中的新竹棒球場，幾乎已與高端疫苗畫上等號，都是還沒完工就開打，缺乏驗證就上路，最終紙包不住火而紕漏連連。差別在於，林智堅打造的「高端球場」，即便選舉已經結束，依然是民進黨難以承受的政治爛尾樓；接下來，黨內如果再沒有人出面止血，那麼，就等著看他繼續賣力扮演國民黨的貴人。