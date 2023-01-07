大陸首架國產C919大型客機已完成最後階段驗證飛行，最快將於春天投入商業運營，包括東航在內，已得到上千架訂單。國際民用飛機市場由美國波音與歐洲空中巴士二分天下，C919為龐大的航空市場提供了新的選項，但C919想要真正成為波音與空巴的競爭對手，還有很長的路要走。

打造口碑與核心競爭力

除了大型民用客機，大陸國產新能源客車、遠洋郵輪、生物製劑等，也開始從研發製造的「上半場」轉入商業運營的「下半場」。憑藉價格更優惠、技術更前沿，涉足領域日趨高端等優勢，大陸製品在贏得本土市場青睞的同時，也在爭取全球訂單。不久前的卡達世界盃上，大陸自產新能源客車成為主要交通工具，在高峰時期每日接送球迷近25萬人次，表現亮眼。

不過，大陸要在長期由美日歐占據的高端製造市場分一杯羹，將面臨地緣政治和國際合作困難等未知風險。在國際市場上「中國製造」要挑戰擁有數十年口碑的「西方製造」，需要克服多重難關。

首先，需要讓國際市場認識大陸國產的可靠與實惠。即使是大陸消費者也多推崇「洋」製品而對大陸國產缺乏信任，雖然隨著大陸製造業的升級，國產品的品質在大陸消費者眼中的印象得到改觀，但在國際上，「中國製造」仍遺留著低端廉價的形象。此外，高端製造業的國際標準大多數由美日歐等發達國家制定，大陸產品未必通過認可，C919未來能否順利取得美國和歐洲的適航認證、正式進軍國際市場還是未知數。

大陸正在打造的「統一大市場」可為國產高端製造提供依托，C919的首批訂單中，客戶主要來自東航、國航、南航等大陸航空公司與租賃公司，然而，要成為世界級的高端製造產品，必須擁有來自全球的訂單與口碑。因美日技術壟斷或價格昂貴，而無力購買高端產品的開發中經濟體，應可以成為大陸國產外銷的主要客戶。C919單價約9900萬美元，比同類型的空客和波音便宜一到兩千萬美元，目前已獲得德國普仁航空、泰國都市航空的訂單。

關鍵技術受制於人是第二道難關。目前來看，大陸被「卡脖子」的領域還不少。例如大型客機最關鍵的引擎仍需西方提供，高鐵的一些關鍵零組件尚未完全國產化，大功率自小客車的引擎亦受制於西方的專利布局，智慧手機中7奈米以下的晶片也無法獨立研製。

發展大陸高端製造品牌

大陸工業製造發展歷史相對較短，要打造參與全球高端製造業博弈的核心競爭力，還需花費更多的時間與精力，繼續推進基礎研究和應用研究。除國家實驗室、研究型大學、國家科研機構外，科技領軍企業在未來將發揮更大作用，華為目前的19.5萬名員工中，大部分為從事研究與開發的工程師，而不是工人。

再次，大陸高端製造的大品牌數量少，是第三道難關。全球製造業十大品牌，大陸品牌榜上無名，不過這一現象正得到改觀。根據大陸上市公司協會最新發布的《中國高端製造業上市公司白皮書2022》，截至去年12月10日，大陸高端製造行業上市公司數量達到2121家，其中半導體、電力設備及新能源板塊增長最為明顯，海外布局逐漸加速。

大陸實施計畫經濟，國企是經濟主體，但中小企業往往擁有更高的創新能力，不能忽略其重要性。以德國為例，擁有一批掌握關鍵技術的中小企業，有世界「隱形冠軍」的美譽，成為德國製造業的基石。大陸既要造就世界級大企業，也要打造擁有創造力的中小企業，大陸工信部去年啟動「專精特新」企業梯形培育工程，已將中小企業引入政策重心。高端製造的發展非一蹴而就，大陸高端製造欲與西方齊頭並進並不容易，但競爭已經開始。