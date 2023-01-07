中天新聞台在2019年因製播的談話性節目批評農委會主委不適任，又評論當時政府的登革熱防疫措施和農漁產滯銷問題等，被國家通訊傳播委員會（NCC）以查證不實、未平衡報導為由，多次裁罰，最終並以「違規紀錄嚴重」、「內部自律機制失靈」等理由不予中天換照並且停播。然根據日前台北高等行政法院的最新判決，北高行認為中天已盡媒體查核義務，並未違反事實查證原則，NCC以中天為平衡報導為由逕行裁罰，已違反公平原則，因此將其中3案予以撤銷。累積至今，行政法院撤銷的NCC開罰中天案已達7件。媒體人趙少康和民代因此紛紛表示，政府應該將52台還給中天，並為政治介入媒體道歉。

在民主自由的國家，每一家媒體有各自的立場，依照各自的立場批評或讚揚政府施政，是再正常不過的事。而不同立場媒體存在的目的，就是要補足不同黨派和政治光譜的意見，在行政、立法、司法之外的監督力量，從而保障民眾「知」的權利與表達意見的自由。如果政府沒有辦法接受不同意見的批評、禁不起不同意見的檢驗，那麼這個政府就不該將自己視為民主的政府，而是一個獨裁專制的政權。

蔡政府執政這段時期，因為執政黨本身的政治色彩和意識形態，還有網路和社群通訊媒體的發達，正是一個國內外社會經濟環境充滿變數，而各式各樣爆炸性資訊又迅速流傳的時代。無論政府當初掌握媒體、利用網軍操控輿論的初衷，是不是只是想要澄清不實訊息，但政府一方面利用媒體掌握輿論，另一方面卻又試圖透過網路輿論力量箝制不同意見的作法，卻已經從根本上傷害了台灣社會的基本信任，破壞了民主價值中的尊重包容，也扼殺了民眾透過不同角度討論議題的可能性。

更有甚者，還培養出了更多激進的網路鄉民，助長立場不同就可以無情批評打壓對手的歪風。當初許多民眾在臉書上聲援中天、認為政府不該關中天的帳號被消失，其中難道就沒有是被惡意檢舉，所以再也無法透過社群媒體發聲的用戶嗎？

一旦這種拒絕不同立場的人對話，不願意聆聽不同意見，甚至惡意報復的風氣在社會中蔓延，社會上的分化對立就會更加嚴重，想要凝聚共識、找到交集就會更加困難。行政法院撤銷NCC對中天的裁決，只能說是適度導正了政府不該箝制媒體自由、控制媒體言論的偏激作法。然而已經被關台的中天、已經被改變的台灣媒體和言論環境，又要怎樣才能再度找回理性討論的可能？哪怕最後蔡政府真的必須向中天道歉、給予賠償、復台，但已經對整個台灣言論和媒體環境造成的傷害，誰能給予補償？

（作者為自由撰稿者）