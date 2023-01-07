國家發展委員會日前公布2030年減碳目標為24%正負1%，以期台灣於2050達淨零目標，共提出12項關鍵戰略。以下針對風電／光電再生能源、自然碳匯、前瞻能源、運具電動化及無碳化、碳捕捉利用及封存、節能、淨零綠生活7項戰略提出看法。

首先，既為戰略，表示是為達成淨零的各種作法（因），而達淨零後則處於一種新生活模式（果）。就個人而言，為節能或可睡樹下或戶外、靜待徐徐涼風（因），養成習慣後、此後大街小巷夜間10點即禁止汽機車行駛，因為已進入馬路即床鋪的淨零綠生活模式（果）。是因或果不清楚，人們如何依循？

又關於自然碳匯戰略，算算就知可減溫室氣體（GHG）多少二氧化碳當量（CO2e）。最新資料顯示全台排放CO2e約2.9億噸，自然碳匯之一的森林，一年可吸存碳匯約0.22億噸CO2e，這也是林業界及企業界期待種3、5千棵樹抵碳權，一則豁免林業部門為減碳傷腦筋，企業也有環境、社會及公司治理（ESG）之名。試想台灣已有約60%面積覆蓋在林地上，加倍面積就是換取另一個0.22億噸森林碳匯，如範圍擴大到他國種樹也可當台灣「減碳業績」，台灣出口實體產品已常有紛爭，看不到摸不著氣體爭議恐更難免；遑論汪洋一片海洋碳匯如何與他國切割，地狹人稠水泥鋪滿地又有多少土壤碳匯？

再者是風電／光電再生能源，努力6年才勉強占了所有能源6%，如果再加上地熱及水力，台灣這類能源在最新年僅占全部能源約10%，野心勃勃設一個全部再生能源2030年達27%-30%目標，表示自2023起每年要增長約2.5%。地熱及水力應無伸展餘地，因此，僅能全部押寶風光再生能源，不知相關單位預計多少良田、魚塭、濕地將披上太陽能板？又有多長海岸將日以繼夜干機、擾民、拍打鳥兒？為趕工以滿足歐盟2023年底上路的碳邊境調整機制，台灣得以最小損失與之維持貿易，相關單位不知這類損毀生態方式取得的能源、都要計入碳足跡及生態足跡嗎？

根據世界能源總署資料，台灣最新2020年的煤、油及天然氣化石能源對比風、光、水、地熱、生質能及核能等綠能為89.33%比10.07%，這其中尚且包括7.69%核能，非核果真施行，台灣如何乾坤大挪移將比例在10年後轉為70%比30%？以減碳表現相對優的歐盟，2020年為68.11%比31.89%，其中核能佔13.64%，尚有擴增趨勢，因此，歐盟或個別國方可順勢在2045／2050達淨零。

至於運具電動化及無碳化，既非節能、更非不用能源，是他人轉換能源形式供運具使用者運用，終究要問、他人轉換何種能源、能源結構為何？運具使用者不加油、是他人燒油燃煤轉換成電由你隨意充，GHG會減少嗎？

最後，抽象空洞的前瞻能源，乃開放式的等待填補任何能源類型；而不為台灣掌握的碳捕捉利用及封存等技術，想必更不知效果，僅是為湊滿一打戰略項目的作為。

（作者為國立台灣大學農業經濟學系教授）